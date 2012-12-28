Выходные в Липецке: памяти известного тренера, рай для киноманов и дворовая песня про бандита
Выходные в Липецке: памяти известного тренера, рай для киноманов и дворовая песня про бандита
Происшествия
2973
сегодня, 11:00
3
Двое товарищей украли 34-метровый забор больницы
Забор они сдали в скупку металлолома за 50 тысяч рублей.
Демонтированный забор пропал в мае этого года. Полицейские выяснили, что ограждение длиной около 34 метров и массой свыше двух тонн украли двое липчан. Они перевезли его на грузовом такси в скупку металлолома и продали за 50 тысяч рублей, при том, что больница оценила свой ущерб в 48 тысяч.
Дело направлено в суд. Максимальная санкция инкриминируемой сообщникам статьи Уголовного кодекса предусматривает до пяти лет лишения свободы.
1
2
9
1
8
Комментарии (3)