Двое товарищей украли 34-метровый забор больницы

Забор они сдали в скупку металлолома за 50 тысяч рублей.



Полицейские расследовали дело о краже забора с территории одной из больниц города. В краже обвиняют 25-ти и 32-летнего жителей Липецка.Демонтированный забор пропал в мае этого года. Полицейские выяснили, что ограждение длиной около 34 метров и массой свыше двух тонн украли двое липчан. Они перевезли его на грузовом такси в скупку металлолома и продали за 50 тысяч рублей, при том, что больница оценила свой ущерб в 48 тысяч.Дело направлено в суд. Максимальная санкция инкриминируемой сообщникам статьи Уголовного кодекса предусматривает до пяти лет лишения свободы.