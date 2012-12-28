В ходе рейдов выявили охотников-нарушителей

В том числе тех, у кого не было разрешения на добычу охотничьих ресурсов.

Cотрудники Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области провели рейды на территории охотничьих угодий и особо охраняемых природных территорий регионального значения. В результаты были выявлены нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.«На нескольких охотников были составлены протоколы об административных правонарушениях. Подавляющее большинство выявленных нарушений — это осуществление охоты без разрешения на добычу охотничьих ресурсов, а также нахождение в охотничьих угодьях в механических транспортных средствах с включенным мотором, с охотничьим оружием в расчехленном состоянии, со снаряженным магазином или барабаном и (или) имеющим патрон в патроннике», — сообщает Охотнадзор.