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сегодня, 16:19
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В ходе рейдов выявили охотников-нарушителей

В том числе тех, у кого не было разрешения на добычу охотничьих ресурсов.

Cотрудники Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области провели рейды на территории охотничьих угодий и особо охраняемых природных территорий регионального значения. В результаты были выявлены нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

«На нескольких охотников были составлены протоколы об административных правонарушениях. Подавляющее большинство выявленных нарушений — это осуществление охоты без разрешения на добычу охотничьих ресурсов, а также нахождение в охотничьих угодьях в механических транспортных средствах с включенным мотором, с охотничьим оружием в расчехленном состоянии, со снаряженным магазином или барабаном и (или) имеющим патрон в патроннике», — сообщает Охотнадзор.
охота
браконьерство
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Пенсионер
50 минут назад
Петрович случайно не попался ?
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Зомби
53 минуты назад
Оголодали как......
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