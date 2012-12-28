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Общество
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сегодня, 16:19
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В ходе рейдов выявили охотников-нарушителей
В том числе тех, у кого не было разрешения на добычу охотничьих ресурсов.
«На нескольких охотников были составлены протоколы об административных правонарушениях. Подавляющее большинство выявленных нарушений — это осуществление охоты без разрешения на добычу охотничьих ресурсов, а также нахождение в охотничьих угодьях в механических транспортных средствах с включенным мотором, с охотничьим оружием в расчехленном состоянии, со снаряженным магазином или барабаном и (или) имеющим патрон в патроннике», — сообщает Охотнадзор.
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