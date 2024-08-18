В Липецкой области сухо и до +33

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления, погода ожидается жаркой, преимущественно без осадков.

Среднесуточные температуры воздуха составят 24-25 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше нормы. По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 августа в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью от +12 до +17 градусов, днем – от +28 до +33 градусов. В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью – от +15 до +17 градусов, днем – от +30 до +32 градусов. День 19 августа стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году –4 градусов тепла.