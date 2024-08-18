Мэрия Липецка ввела собственную доплату подписавшим контракт с Минобороны — 200 тысяч рублей
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Липецкий психолог рассказала о приемах мошенников — сотрудников особых центров социальной разведки
Погода в Липецке
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18.08.2024 17:19
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В Липецкой области сухо и до +33
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления, погода ожидается жаркой, преимущественно без осадков.
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