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Погода в Липецке
1334
18.08.2024 17:19
5

В Липецкой области сухо и до +33

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления, погода ожидается жаркой, преимущественно без осадков.

Среднесуточные температуры воздуха составят 24-25 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше нормы. По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 августа в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью от +12 до +17 градусов, днем – от +28 до +33 градусов. В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью – от +15 до +17 градусов, днем – от +30 до +32 градусов. День 19 августа стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году –4 градусов тепла.
Погода
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Комментарии (5)

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Как гость
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King
18.08.2024 21:39
Полнейший ренессанс, лето в ажуре.
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Гость
18.08.2024 20:46
Погода радует жаль только что все пляжи города в ужасном состоянии медийное правительство и главы городов и районов ни чего не делают для жителей и горожан только один пиар
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Позитив
вчера, 11:10
Вы когда были на пляже в последний раз, лет 30 назад. Центральный пляж обустроен, чистота, есть туалет, что еще надо?!
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Васёк
18.08.2024 17:32
Лучше было бы мокро и до нуля
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Позитив
вчера, 11:11
Вам на Север нашей необъятной Родины - там и мокро, и около 0, и местами есть снег!!!
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