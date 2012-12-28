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1011
вчера, 18:47
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Статистика: в Липецкой области дорожали молочные продукты, дешевел сахар

Заметнее всего за прошлую неделю подорожали мясные консервы для детского питания — более, чем на 2%. Липецкстат представил данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 6 по 12 августа) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.

Так, за период с 6 по 12 августа в Липецкой области подорожали из продуктов питания свинина (+0,62%), баранина (+0,77%), мясные консервы для детского питания (+2,11%). Росли цены на молочные продукты: сливочное масло (+0,99%), пастеризованное молоко (+0,86%), сметана (+0,79%), творог (+1,05%), сыр (+0,16%). Увеличились цены на пшено (+1,72%) и гречку (+1,38%). Из овощей стали дороже на 1,99% капуста, на 0,3% - свекла, на 1,73% - огурцы. 

Подешевели за неделю куры (-0,33%), мороженая рыба (-0,24%), сухие молочные смеси для детского питания (-1,06%), консервы овощные и фруктово-ягодные для детского питания (на 1,18% и 0,47% соответственно). Цена яиц снизилась на 0,2%, сахара — на 0,93%. На 0,4% подешевела мука, на 1,84% — вермишель, а макаронные изделия в целом снизились в цене на 0,65%. Заметнее всего подешевела морковь (-5,09%), картофель «потерял» в цене 4,33%, лук — 4,05%, помидоры — 4,89%, яблоки — 0,99%. 
Не изменились за неделю цены на говядину, подсолнечное масло, чай, печенье, соль. 

Из непродовольственных товаров подорожали мужские кроссовки (+0,35%), шампунь (+0,55%), сигареты с фильтром (+0,18%). Подешевели туалетная бумага (-0,21%), детские подгузники (-1,06%), сухие корма для животных (-0,48%). 

Недельная инфляция не затронула такие товары повседневного спроса, как джинсы для школьников, школьные спортивные костюмы, детские и мужские футболки, детские кроссовки, мужские носки, мыло хозяйственное и туалетное, стиральный порошок, зубную пасту, спички. 

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Комментарии (10)

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Сначала новые
Где
54 минуты назад
Где сахар подешевел? Уже 71
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Экономист
вчера, 22:55
Пенсионер , до 80 лет доживают 18% пенсионеров ,кажется так ,если не изменянет память !
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Местный житель
вчера, 20:27
В каком магазине вы увидили что то подешевел такого не когда не было и не будет одни сплетни.
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Надя
сегодня, 01:08
И не будет!!!
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Пенсионер
вчера, 19:47
Президент инвалидам и кто старше 80 лет добавил указом 1200р но до 80 лет доживут 10% пенсионеров . Остальные загнутся раньше а % 60 и до пенсии . Так кто счастливчик до живать придётся тянуть впроголодь до 80лет.
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Пенсионер
сегодня, 08:15
А посты для кого? Нечего разговляться
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Светлана
вчера, 22:12
Эти 1200 рублей так и платили за уход,только отдельной от пенсии суммой и она не менялась почти 10 лет,теперь эти 1200 будут включены в пенсию,чтобы индексировать вместе с пенсией,если индексация 5 процентов,то прибавится 60 рублей.Так что президент издал указ на 60 рублей,не завидуйте,уход за инвалидами и после 80 лет тяжёлый труд.
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Бизнесмен .
вчера, 19:35
А что то наверное не подорожало ? Например ,виллы ,яхты ,замки ? Желательно !
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Не так?
вчера, 19:24
Дорожали, дешевели, а в итоге с пенсий пенсионерам будешь жить в проголодь если придется купить срочно одежду или стиральную машину. Отмечу не льготным пенсионерам и кому нет восьмидесяти. Полноценной жизни нет. Ни на чем не сэкономишь и смысла нет
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Kaiser
вчера, 19:13
Сейчас зима придет, и вот где инфляция будет на всё и сразу: и яйца, и молочка, и овощи — да всё на свете. Так ещё и вирусы, в аптеку тоже придётся носить деньги. И коммунальные услуги + графа отопление. Короче, хоть вешайся.
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