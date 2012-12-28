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Экономика
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вчера, 18:47
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Статистика: в Липецкой области дорожали молочные продукты, дешевел сахар
Заметнее всего за прошлую неделю подорожали мясные консервы для детского питания — более, чем на 2%. Липецкстат представил данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 6 по 12 августа) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.
Подешевели за неделю куры (-0,33%), мороженая рыба (-0,24%), сухие молочные смеси для детского питания (-1,06%), консервы овощные и фруктово-ягодные для детского питания (на 1,18% и 0,47% соответственно). Цена яиц снизилась на 0,2%, сахара — на 0,93%. На 0,4% подешевела мука, на 1,84% — вермишель, а макаронные изделия в целом снизились в цене на 0,65%. Заметнее всего подешевела морковь (-5,09%), картофель «потерял» в цене 4,33%, лук — 4,05%, помидоры — 4,89%, яблоки — 0,99%.
Не изменились за неделю цены на говядину, подсолнечное масло, чай, печенье, соль.
Из непродовольственных товаров подорожали мужские кроссовки (+0,35%), шампунь (+0,55%), сигареты с фильтром (+0,18%). Подешевели туалетная бумага (-0,21%), детские подгузники (-1,06%), сухие корма для животных (-0,48%).
Недельная инфляция не затронула такие товары повседневного спроса, как джинсы для школьников, школьные спортивные костюмы, детские и мужские футболки, детские кроссовки, мужские носки, мыло хозяйственное и туалетное, стиральный порошок, зубную пасту, спички.
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