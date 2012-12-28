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1590
вчера, 16:43
18

На реке Матыра поймали рыбака с сетями

Мужчине попались три судака, по два карася и леща, по одной плотве и красноперке.

Верхнедонской отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству готовит материалы в прокуратуру по факту незаконного вылова рыбы на реке Матыра Грязинского района. Рыбака-браконьера задержали недалеко от улицы Лесной в селе Каменное. 

По данным Верхнедонского отдела АЧТУ Росрыболовства, мужчина на резиновой моторной лодке с помощью сетей поймал 4 килограмма 250 граммов рыбы: в том числе три судака, по два карася и леща, по одной плотве и красноперке.

Сумма причинённого водным биоресурсам ущерба составила 12 415 рублей.

Лодка, сети и выловленная рыба были изъяты.

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«В действиях нарушителя усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьёй 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», — отмечают в Верхнедонском отделе АЧТУ Росрыболовства.

Фото - rostov-fishcom.ru
рыбалка
браконьерство
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Комментарии (18)

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Как гость
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Бывшая тёща)
сегодня, 07:34
Зятёк,не ты ли государство обобрал? А тебе говорили:"Тебя посодють, а ты не воруй"!!!!
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Житель
сегодня, 06:56
Интересно, какой ущерб от замора рыбы в районе Тракторного моста??? Что то затихла пресса...
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Домашний козлик
вчера, 21:50
Неужели, реально поймали? Видимо залётный мужичок, конкурент промысловикам. Тех кого реально нужно ловить, их не ловят. Они плавают на моторной, железной плоскодонке, ставят километровые сети. Они каждую ночь на одном и том же месте, в одно и тоже время. И ни кому до них дела нет. А тут дедок похоже 100м сетей поставил первый раз в жизни. Ну смешно ей Богу.
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Правильно
вчера, 22:40
Слышал о таких
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Гость
вчера, 21:34
А мотор заныкали?
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Первый министр
вчера, 20:30
Проклятый расхититель социалистической собственности! Отпустить его! Пусть его жизнь накажет!
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приматы
вчера, 20:12
просто! Хочешь рыбов-ну купи. Нет денег-устройся на пару тройку дней каким-нибудь посыльным, расклейщиком объявлений... а потов уволься-мол ошибся в выборе профессии, но зато заработаешь за эти дни на рыбов. Хотя про деньги здесь вопрос не идет-у него оснащение-как будто он на промысел в Охотское море выходил, так что пусть платит, еще и мало, надо до 100тыс довести-продаст лодку сам и расплатится.
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коля
вчера, 20:03
во поржу .пойду завтра кедры околачивать.в куликово .шишки много в этом году.))))))
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Житель
вчера, 19:32
Какой ущерб от ловли рыбы ? Рыба ищет где глубже а человек где рыба !
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коля
вчера, 18:59
Ой так и живем .рыбы половил .ушерб экосистеме .а если мусор выкинул.тот же ущерб .экосистеме.так и получается
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Фауст
вчера, 18:46
В ней солитера больше чем рыбы
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