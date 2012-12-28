Убивший металлической заточкой сотрудника колонии Евгений Комов приговорён к пожизненному заключению
27-летнего липчанина задержали по подозрению в краже медного кабеля на 310 тысяч рублей
В Тербунском районе на 300-х гектарах установлена карантинная фитосанитарная зона из-за опасного сорняка
Липецкая вечЁрка: умер Александр Харчевский, пожизненный срок убийце и потоп на улице Стаханова
Сегодня в Липецке: горожане всё активнее меняют профессии, каждый четвёртый проклинает взятый в банке кредит
Общество
1590
вчера, 16:43
18
На реке Матыра поймали рыбака с сетями
Мужчине попались три судака, по два карася и леща, по одной плотве и красноперке.
По данным Верхнедонского отдела АЧТУ Росрыболовства, мужчина на резиновой моторной лодке с помощью сетей поймал 4 килограмма 250 граммов рыбы: в том числе три судака, по два карася и леща, по одной плотве и красноперке.
Сумма причинённого водным биоресурсам ущерба составила 12 415 рублей.
Лодка, сети и выловленная рыба были изъяты.
«В действиях нарушителя усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьёй 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», — отмечают в Верхнедонском отделе АЧТУ Росрыболовства.
Фото - rostov-fishcom.ru
0
0
5
2
3
Комментарии (18)