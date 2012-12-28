На реке Матыра поймали рыбака с сетями

Мужчине попались три судака, по два карася и леща, по одной плотве и красноперке.

Верхнедонской отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству готовит материалы в прокуратуру по факту незаконного вылова рыбы на реке Матыра Грязинского района. Рыбака-браконьера задержали недалеко от улицы Лесной в селе Каменное.По данным Верхнедонского отдела АЧТУ Росрыболовства, мужчина на резиновой моторной лодке с помощью сетей поймал 4 килограмма 250 граммов рыбы: в том числе три судака, по два карася и леща, по одной плотве и красноперке.Сумма причинённого водным биоресурсам ущерба составила 12 415 рублей.Лодка, сети и выловленная рыба были изъяты.«В действиях нарушителя усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьёй 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», — отмечают в Верхнедонском отделе АЧТУ Росрыболовства.