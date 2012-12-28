Игорь Артамонов сообщил о детонации взрывоопасных объектов и повреждении энергоинфраструктуры
Игорь Артамонов сообщил о детонации взрывоопасных объектов и повреждении энергоинфраструктуры
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Происшествия
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23 минуты назад
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Призывы покидать Липецк — фейки
Губернатор Липецкой области прокомментировал призывы покидать Липецк, которые распространяются через социальные сети и мессенджеры.
Прошу жителей не поддаваться панике и соблюдать правила поведения при красном уровне угрозы. Оставайтесь в безопасном месте. В квартире это ванная комната или помещение без окон», — написал Игорь Артамонов.
Этой ночью Липецк подвергся самой массовой из всех предыдущих атаке БПЛА. По данным губернатора, в результате атаки произошла детонации взрывоопасных объектов, поврежден объект инфраструктуры.
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