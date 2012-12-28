Призывы покидать Липецк — фейки

Губернатор Липецкой области прокомментировал призывы покидать Липецк, которые распространяются через социальные сети и мессенджеры.



«Подобные сообщения рассылаются противником с целью посеять панику и создать опасную обстановку.Прошу жителей не поддаваться панике и соблюдать правила поведения при красном уровне угрозы. Оставайтесь в безопасном месте. В квартире это ванная комната или помещение без окон», — написал Игорь Артамонов.Этой ночью Липецк подвергся самой массовой из всех предыдущих атаке БПЛА. По данным губернатора, в результате атаки произошла детонации взрывоопасных объектов, поврежден объект инфраструктуры.