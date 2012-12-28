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2825
23 минуты назад
1

Призывы покидать Липецк — фейки

Губернатор Липецкой области прокомментировал призывы покидать Липецк, которые распространяются через социальные сети и мессенджеры. 

«Подобные сообщения рассылаются противником с целью посеять панику и создать опасную обстановку. 

Прошу жителей не поддаваться панике и соблюдать правила поведения при красном уровне угрозы. Оставайтесь в безопасном месте. В квартире это ванная комната или помещение без окон», — написал Игорь Артамонов.

Этой ночью Липецк подвергся самой массовой из всех предыдущих атаке БПЛА. По данным губернатора, в результате атаки произошла детонации взрывоопасных объектов, поврежден объект инфраструктуры. 

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Комментарии (1)

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Он
12 минут назад
Бы ещё написал, почему в городе нет убежищ и почему подвалы не пригодны для укрытия?
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