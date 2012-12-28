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В мире
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сегодня, 13:48
На Японию после мощного землетрясения обрушилось цунами
Ранее было объявлено, что цунами с высотой волн до 1 м могут появиться в районе побережья префектур Кагосима, Коти, Миядзаки, Оита и Эхимэ в 10:50 утра.
Уточнятся, что на побережье зафиксировали приливную волну около 50 сантиметров.
Согласно информации телеканала, приливная волна высотой до метра ожидается также в районе префектуры Эхимэ на острове Сикоку.
Ранее сообщалось. что землетрясение магнитудой 7,1 произошло у японской префектуры Миядзаки на острове Кюсю, была объявлена угроза цунами.
По данным Главного метеорологического агентства страны, толчки были зафиксированы в 16.43 по местному времени (10.43 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров под водой в море Хюга-Нада в составе Тихого океана.
Толчки силой до пяти баллов ощущались в префектурах Миядзаки и Кагосима. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
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