В Грязях закладчика приговорили к семи годам колонии строгого режима

А у 41-летнего липчанина нашли 10,12 грамма синтетического наркотика.

Грязинский городской суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая интернет), организованной группой, в крупном размере (по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина с января по ноябрь 2022 года размещал в интернете информацию о местонахождении закладок с наркотиками для их сбыта наркозависимым на территории Липецкой, Воронежской, Белгородской и Курской областей. Но тайники были обнаружены полицейскими, а наркотики изъяты.А в Липецке только направлено в суд уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого 41-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ (по части 3 статьи 30, пункту «г» части 3 статьи 228.1 УК РФ).По данным следствия, не позднее июня 2024 года обвиняемый согласился на роль «закладчика» и незаконно приобрел синтетические наркотики, которые подготовил для дальнейшего сбыта. Однако довести свой умысел до конца мужчине не удалось, поскольку он был задержан полицейскими. В ходе личного досмотра у него нашли сверток с синтетическим наркотическом общей массой 10,12 грамма.В ходе следствия липчанин признал вину. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы на срок до 8 лет.