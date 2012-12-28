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сегодня, 10:53
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Торги на снос сухих деревьев в Липецке снова выиграла воронежская предпринимательница Яна Ганабаева

На этот раз будет пилить деревья за три миллиона рублей при стартовой цене закупки в пять миллионов! 

Еще один муниципальный контракт на снос сухостоя в Липецке выиграла предпринимательница из Воронежа Яна Ганабаева. При начальной цене закупки в 4 960 250 рублей взяла подряд за три миллиона! В ходе конкурентных торгов Яна Ганабаева сбросила цену на 38,5%, тем самым выбив с аукциона липецкий МУП «Зеленхоз», который собирался выполнить контракт за 3 075 355 рублей.

Кстати, это уже вторые подряд торги на снос мертвых деревьев в Липецке, которые проиграл «Зеленхоз». В июле Яна Ганабаева сбила на 23,5% начальную цену контракта в 4 933 296 рублей и вынесла с аукциона МУП, который тогда счел невозможным для себя падение ниже 20% в связи с нерентабельностью работ.

Как индивидуальный предприниматель Яна Ганабаева зарегистрирована в мае 2023 года в Воронежской области. Ее основным видом деятельности является благоустройство ландшафта. С того времени ипэшница выиграла шесть контактов на общую сумму в 15,1 млн рублей. Она уже знакома УГС Липецка, так как в декабре прошлого года была подрядчиком мэрии по 10-миллионному контракту на снос сухих и аварийных деревьев.

— Оба контракта индивидуальный предприниматель Ганабаева должна закрыть до 1 ноября. В каждой закупке — порядка 300 деревьев. Итого — около 600. Точное количество деревьев, которые ей нужно будет снести, станет известно позже, так как оно зависит от пород деревьев — мягколиственные они или твердолиственные, и их диаметра, — прокомментировал ситуацию заказчик, управление главного смотрителя мэрии.

снос деревьев
МУП «Зеленхоз»
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
Вася
41 минуту назад
Фамилия о много говорит. Ничего хорошего
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lugov
3 минуты назад
К имени претензии есть? )))
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?
58 минут назад
Когда будут торги на отстрел собак?
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Позитив
46 минут назад
Вы в своем уме????????
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когда
сегодня, 12:04
будете устраивать торги на озеленение Липецка, спилить не посадить и вырасти, у ДК Студёновский по ул Шкатова посадили молодые деревья и ни разу их не полили , некоторые теперь можно спиливать, а денежки бюджетные освоили
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Позитив
45 минут назад
Вопрос к "Зеленхозу"!
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Горького 1
сегодня, 11:27
У нас директор УК МАЯКА решил на зиму дрова с ветками запастись. Весь двор зади дома завален спилиными деревьями и ветками, к стати и у среднего дома тоже самое а главное трава в человеческой рост чтоб меньше заметно было этого. Во какая забота об жителях.
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Правовед
сегодня, 11:25
Контракт выиграла! Успеет ли убрать? Или получит аванс а деревья как стояли, так и будут стоять!
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Гость
сегодня, 11:16
А если она не справится или что-то пойдёт не так, то смотритель сам будит их валять? Надо же отвечать за что-то. Контракт на отловить собак был тоже заключен смотритель и там были подвохи, не кто не был наказан. Хотя множество коментариев было что это контора РОГА И КОПЫТА была.
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Интересная схема
сегодня, 11:13
Разыгрываем сумму, а потом под неё определяем объём работ? Хитро!
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Гость
сегодня, 11:53
Если учесть расход затрат бензин, зарплаты и прожевание то получится на данную сумму 5 -10 деревьев с вывозом хватит . Темболее иногороднии.
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Ссёлковский лесоруб
сегодня, 11:09
За два мильона бы спилил.
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смотритель зоопарка
сегодня, 11:01
старая схема, завели одного своего - обделался, заводим другого - смотрим наблюдаем)
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