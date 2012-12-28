Торги на снос сухих деревьев в Липецке снова выиграла воронежская предпринимательница Яна Ганабаева
На подготовку липецких школ и детских садов к новому учебному году направлено около 346 миллионов рублей
Общество
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сегодня, 10:53
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Торги на снос сухих деревьев в Липецке снова выиграла воронежская предпринимательница Яна Ганабаева
На этот раз будет пилить деревья за три миллиона рублей при стартовой цене закупки в пять миллионов!
Кстати, это уже вторые подряд торги на снос мертвых деревьев в Липецке, которые проиграл «Зеленхоз». В июле Яна Ганабаева сбила на 23,5% начальную цену контракта в 4 933 296 рублей и вынесла с аукциона МУП, который тогда счел невозможным для себя падение ниже 20% в связи с нерентабельностью работ.
Как индивидуальный предприниматель Яна Ганабаева зарегистрирована в мае 2023 года в Воронежской области. Ее основным видом деятельности является благоустройство ландшафта. С того времени ипэшница выиграла шесть контактов на общую сумму в 15,1 млн рублей. Она уже знакома УГС Липецка, так как в декабре прошлого года была подрядчиком мэрии по 10-миллионному контракту на снос сухих и аварийных деревьев.
— Оба контракта индивидуальный предприниматель Ганабаева должна закрыть до 1 ноября. В каждой закупке — порядка 300 деревьев. Итого — около 600. Точное количество деревьев, которые ей нужно будет снести, станет известно позже, так как оно зависит от пород деревьев — мягколиственные они или твердолиственные, и их диаметра, — прокомментировал ситуацию заказчик, управление главного смотрителя мэрии.
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