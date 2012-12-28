Пожалел девушку, пригласил к себе домой и лишился телефона

После ухода случайной гостьи 33-летний мужчина не обнаружил телефон.

В Данкове с заявлением о краже телефона из квартиры в полицию обратился 33-летний мужчина.«Он пояснил, что на скамейке возле подъезда своего дома увидел девушку, которая сидела одна, пожалел её и пригласил к себе домой. В квартире они вместе выпивали, а после ухода гостьи мужчина не обнаружил свой сотовый телефон за 8250 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.В краже подозревают неработающую 30-летнюю женщину. Телефон она сразу продала за 2 000 рублей. Но покупателя тоже нашли: телефон изъят и будет возвращен владельцу.А в поселке Тракторостроителей в Липецке вечером 12 июля 55-летняя женщина потеряла телефон за 12 500 рублей. На лавочке в парке его нашёл и присвоил 37-летний липчанин. Теперь ему тоже грозит до пяти лет лишения свободы по части второй статьи 158 УК РФ «Кража».