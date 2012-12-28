За пост губернатора Липецкой области поборются пять человек

Облизбирком завершил процесс регистрации кандидатов на должность губернатора Липецкой области. В бюллетене - пять кандидатов от разных политических партий.

22 июля избирательная комиссия первым зарегистрировала действующего губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, выдвинутого партией «Единая Россия».Прошли проверку сданные документы и подписи Ларисы Ксенофонтовой («Справедливая Россия - Патриоты - За правду»), Юрия Логинова («Коммунисты России»), Анатолия Емельянова (ЛДПР), Полины Валентиновой («Новые люди»). Представленные документы признаны действительными и все четверо допущены к выборам и зарегистрированы кандидатами.Представителю КПРФ Сергею Токареву было отказано в регистрации, поскольку он не предоставил в нужном количестве подписи в свою поддержку от муниципальных депутатов.Как отмечают эксперты, итоги регистрации показывают, что избирательная кампания в Липецкой области конкурентна, открыта и легитимна.«У вас наполненный бюллетень. В нем присутствуют представители пяти партий, представляющих, собственно, все части политического спектра. Это является главным критерием и определением легитимности избирательной кампании», - прокомментировал политолог, генеральный директор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов.Политолог считает, что принцип открытости соблюдается равным доступом представителей любой политической силы к СМИ и другим информационным ресурсам. А конкурентность создает возможность проводить агитацию среди избирателей и в целом вести политическую борьбу.«Таким образом, липецкому избирателю будет интересно, и есть все возможности для того, чтобы он сделал осознанный выбор, исходя из своих политических предпочтений», - отметил Сергей Старовойтов.Выборы губернатора Липецкой области пройдут в трёхдневном формате - 6, 7 и 8 сентября.