Многодетная липецкая семья: пятеро детей занимаются каратэ

К старшим детям уже пришли первые успехи на международных соревнованиях.

Ярослав Монов показал самые выверенные и отточенные движения среди юношей 12-13 лет и поднялся на верхнюю ступень пьедестала почёта. Его брат Руслан Монов стал вторым среди юношей 14-15 лет.









Наш земляк на вершине пьедестала



Ксения Новикова и Виктория Саблина претендовали на медали, но уступили в поединках за «бронзу» и заняли 5-е места. Подготовили спорстменов Игорь и Евгений Кызым, Максим Бунеев.











Старший брат с "серебром", младший - с "золотом"



Липецкие каратисты завоевали две медали в международных соревнованиях «Russia open» в Сочи. Отличились наши земляки не в поединках, а в демонстрации обязательной техники – ката.Как рассказал GOROD48 тренер ребят Игорь Кызым, братья – самые старшие в многодетной семье, в которой воспитывают пятерых детей и все они… уже занимаются каратэ.По словам Игоря Кызыма, юные липецкие каратисты на различных соревнованиях пробуют свои силы и в ката, и в поединках – «кумитэ», хотя в Сочи никто из них в боях не участвовал.- Сначала спортсмену нужно найти себя, - считает тренер, - А с возрастом уже многие определяются: кто-то выбирает «бой с тенью», кто-то – с реальным соперником. Одинаково хорошо владеть обоими видами не получится – конкуренция растёт, необходима специализация.В турнире «Russia open» принимали участие более 700 участников из 46 регионов России и 9 стран - Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Турции, Египта и особенно авторитетного в мире каратэ Ирана.