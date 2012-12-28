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сегодня, 16:22
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В районе Дикого отключат холодную воду

Из-за плановых ремонтных работ на сетях 1 августа без холодной воды останутся почти три десятка улиц в районе Дикого и центральной части Липецка, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 56, 57, 61, 61а, 61в, 63, 65, 78, 80, 81, 83 по улице Депутатской, №№ 1, 34, 36, 41 по улице Киевской, №№ 23, 47а, 51, 51а, 51/2, 51/3, 55, 57, 61 по проспекту Победы, №№ 1, 2, 3, 3а, 4, 6, 8, 19, 21, 21а, 23, 25, 35, 42, 53 по улице Индустриальной, №№ 3в, 9, ст.9, 10, 10 ст.2, 10а, 11, 13, 13а, 13в, 14, 15, 16, ст.16, 17, 17б, 17в, 18 ст.1, 19, 19а, 19б, 19 вл.1, 19 вл.2, 20 по улице Механизаторов, № 14 по улице Котовского, №№ 16, 22, 23, 24, 25, 35, 35а, 35б, 36, 37, 37а, 39 в 15-м микрорайоне, № 70 по улице Водопьянова, №№ 47/5, 47/6, 49/4, 49/5, 51 по улице Космонавтов, №№ 13, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1 ,15/2, 16, 16/2, 17 по улице Звездной, № 1а в переулке Вишневом, в ЦТП «Киевская-Депутатская». В этот период подачу холодной воды также ограничат в частном секторе улиц Володарского, Даргомыжского, Воровского, Депутатской, Чкалова, Кирова, Киевской, Крымской, Верхней, Пригородной, Котовского, Школьной, Шмидта, Комсомольской, Дубинина, переулках Фруктовом, Верещагина, Вишневом.

 Подвоз воды организуют по улице Депутатской,80 и по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
отключение воды
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Комментарии (1)

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Гость
35 минут назад
А что там про рвк и завышенные тарифы школам и детским садам?
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