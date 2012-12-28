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Общество
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сегодня, 16:22
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В районе Дикого отключат холодную воду
Из-за плановых ремонтных работ на сетях 1 августа без холодной воды останутся почти три десятка улиц в районе Дикого и центральной части Липецка, предупредили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды организуют по улице Депутатской,80 и по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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