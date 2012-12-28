Из Елецкого района выпроводили троих кубинцев

Срок временного пребывания в России истёк, но кубинцы утверждают, что продолжают путешествовать по нашей стране.

Елецким районным судом вынесены постановления об административном выдворении троих граждан Республики Куба, утверждавших, что несмотря на окончание срока временного пребывания на территории России, они продолжают путешествовать по нашей стране.«На вопрос, почему своевременно не убыли на родину, иностранцы пояснили, что у них закончились деньги. В то же время на вопрос судьи, на какие средства они проживают в России, передвигаются на такси и прочее, все как один ответили, что деньги им регулярно высылают родственники. Поскольку кубинцы являются незаконно находящимися на территории России, официально не работают, не учатся, контракты на прохождение военной службы не заключили, русским языком не владеют, семьи, в том числе, несовершеннолетние дети одного из них, находятся на Кубе, были приняты решения об их выдворении за переделы России. При этом один иностранец уже был подвергнут административной ответственности за похожее правонарушение по главе 18 КоАП РФ Железнодорожным районным судом города Воронежа. Однако, оплатив штраф, кубинец самостоятельно так и не выехал на историческую родину», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.Сейчас кубинцы помещены в Центр временного содержания иностранных граждан.