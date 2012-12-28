Мотоциклист дважды попался пьяным за рулём

Мужчина получил 240 часов обязательных работ и лишен прав на 2 года.

Елецкий городской суд приговорил 32-летнего мотоциклиста к 240 часам обязательных работ и лишению права управления транспортными средствами на 2 года. Мужчину осудили по части первой статьи 264.1 УК РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, которое уже было подвергнуто административному наказанию за пьяную езду.«2 апреля этого года мужчина управлял мотоциклом «Motoland TD 250», не имея права управления транспортными средствами, и в районе улицы Гагарина в Ельце был остановлен инспектором ДПС. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.