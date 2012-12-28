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Происшествия
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сегодня, 15:22
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Мотоциклист дважды попался пьяным за рулём
Мужчина получил 240 часов обязательных работ и лишен прав на 2 года.
«2 апреля этого года мужчина управлял мотоциклом «Motoland TD 250», не имея права управления транспортными средствами, и в районе улицы Гагарина в Ельце был остановлен инспектором ДПС. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
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