Ельчанка оговорила бывшего мужа — якобы он угрожал ей ножницами

Женщину ждёт суд по обвинению в заведомо ложном доносе.

В Ельце направлено в суд уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ по факту заведомо ложного доноса.По данным следствия, вечером 3 апреля этого года ельчанка позвонила по номеру «112» и сообщила заведомо ложные сведения о том, что бывший супруг угрожает ей убийством. К ней в дом по улице Ключевой приехали полицейские, и поссорившаяся с бывшим мужем женщина сообщила им, что, угрожая расправой, мужчина направлял в ее сторону ножницы.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по факту угрозы убийством полицией была организована доследственная проверка, по итогам которой слова женщины были опровергнуты. В результате принято решение об отказе в возбуждении в отношении мужчины уголовного дела за отсутствием события преступления.А вот материалов для возбуждения в отношении самой заявительницы дела о ложном доносе хватило. Теперь по части первой статьи 306 УК РФ женщине грозит до двух лет лишения свободы.