35-летний астраханец устроил дебош в мясном магазине в Липецке и оскорбил прибывшего на вызов полицейского
Суду присяжных показали видеозапись нападения с заточкой на сотрудника липецкой колонии
35-летний астраханец устроил дебош в мясном магазине в Липецке и оскорбил прибывшего на вызов полицейского
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Точки по продаже табачной и никотинсодержащей продукции и устройств для их потребления оштрафованы на 200 тысяч рублей
Общество
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51 минуту назад
Точки по продаже табачной и никотинсодержащей продукции и устройств для их потребления оштрафованы на 200 тысяч рублей
Изъяты 500 единиц табачной продукции.
Из оборота изъято 500 единиц табачной продукции, не соответствующей обязательным требованиям законодательства.
В отношении индивидуальных предпринимателей возбуждено 54 дела об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения наложено штрафов на 200 тысяч рублей.
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