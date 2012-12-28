Точки по продаже табачной и никотинсодержащей продукции и устройств для их потребления оштрафованы на 200 тысяч рублей

Изъяты 500 единиц табачной продукции.

В первом полугодии в Липецкой области специалистами Управления Роспотребнадзора проведены 94 выездных обследования точек торговли табачной и никотинсодержащей продукции и устройств для потребления никотинсодержащей продукции, в 82 из них выявлены нарушения в части открытой выкладки табачной продукции и отсутствия перечня с информацией о цене, а также реализации продукции на расстоянии менее 100 метров от границ образовательных учреждений. На основании предписаний Роспотребнадзора нарушения устранены.Из оборота изъято 500 единиц табачной продукции, не соответствующей обязательным требованиям законодательства.В отношении индивидуальных предпринимателей возбуждено 54 дела об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения наложено штрафов на 200 тысяч рублей.