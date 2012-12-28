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Усманец задолжал по алиментам 457 000 рублей
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сегодня, 16:08

Усманец задолжал по алиментам 457 000 рублей

Мужчина рассчитался с долгами перед 12-летней дочерью только после направления уголовного дела в суд.

В Усманском районе мужчина задолжал по алиментам на содержание 12-летней дочери 457 000 рублей.

«Мужчина не обременял себя обязанностью по содержанию дочери, нигде не работал, мер к трудоустройству не принимал. Должник был привлечён к административной ответственности за неуплату алиментов по части первой статьи 5.35.1 КоАП РФ. Судом ему было назначено 40 часов обязательных работ. Но даже после этого мужчина продолжил без уважительных причин не выплачивать алименты, в результате чего было возбуждено уже уголовное дело по части первой статьи 157 УК РФ», — сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области.

Только после направления уголовного дела в суд должник полностью погасил задолженность по алиментам.
алименты
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приставы
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