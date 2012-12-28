Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения 11-летней девочки в Липецкой области
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Общество
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сегодня, 16:08
Усманец задолжал по алиментам 457 000 рублей
Мужчина рассчитался с долгами перед 12-летней дочерью только после направления уголовного дела в суд.
«Мужчина не обременял себя обязанностью по содержанию дочери, нигде не работал, мер к трудоустройству не принимал. Должник был привлечён к административной ответственности за неуплату алиментов по части первой статьи 5.35.1 КоАП РФ. Судом ему было назначено 40 часов обязательных работ. Но даже после этого мужчина продолжил без уважительных причин не выплачивать алименты, в результате чего было возбуждено уже уголовное дело по части первой статьи 157 УК РФ», — сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области.
Только после направления уголовного дела в суд должник полностью погасил задолженность по алиментам.
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