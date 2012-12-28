Беспокойный покойный: умерший в машине от передозировки наркотиков липчанин был на плохом счету в полиции
Будет как в городе: в райцентре Добровского округа строится сразу несколько крупных объектов
Сегодня в Липецке: вечер танго, чайная церемония и имеет ли право начальник звонить по номам
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения 11-летней девочки в Липецкой области
Происшествия
83
6 минут назад
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения 11-летней девочки в Липецкой области
В Следственном комитете считают, что в отношении ребенка могло быть совершено преступление
По данным полиции, девочка ушла из дома по улице Свободной в 22:05.
Приметы: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые до плеч, глаза карие, шрам от операции на левой руке в районе локтя.
Была одета в голубое платье без рукавов, обута в резиновые сланцы.
Следственный комитет по факту исчезновения девочки возбудил уголовное дело.
– С учетом длительного отсутствия сведений о месте ее нахождения у следствия имеется основание полагать, что в отношении нее могло быть совершено преступление. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для установления всех обстоятельств исчезновения девочки и ее местонахождения, – говорится в сообщении следкома.
0
0
0
0
0
Комментарии