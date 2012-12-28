Ельчанин предложил инспектору ДПС 50 000 рублей и теперь заплатит за это штраф в 100 000 рублей

Помимо административной ответственности за пьяную езду, водителя привлекли ещё и к уголовной за покушение на дачу взятки.

Елецкий городской суд вынес приговор мужчине за покушение на дачу взятки инспектору ДПС. В феврале этого года ельчанин сел за руль пьяным, и чтобы на него не составили протокол по части первой стать 12.8 КоАП РФ за управление машиной в состоянии опьянения, предложил старшему инспектору ДПС взятку в размере 50 000 рублей, но тот от денег отказался.В результате водителя привлекли не только к административной ответственности за пьяную езду, но и к уголовной по части первой статьи 30, части третьей статьи 291 УК РФ. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, за покушение на дачу взятки водителя ельчанина оштрафовали на 100 000 рублей в доход государства.