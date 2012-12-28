Подозреваемый в убийстве слесаря на улице Индустриальной гендиректор фирмы арестован до 16 сентября
Липчанин сменил номер телефона и вскоре узнал, что на него оформили 9 кредитов почти на 240 тысяч рублей
Ельчанин предложил инспектору ДПС 50 000 рублей и теперь заплатит за это штраф в 100 000 рублей
Происшествия
63
21 минуту назад
1
Ельчанин предложил инспектору ДПС 50 000 рублей и теперь заплатит за это штраф в 100 000 рублей
Помимо административной ответственности за пьяную езду, водителя привлекли ещё и к уголовной за покушение на дачу взятки.
В результате водителя привлекли не только к административной ответственности за пьяную езду, но и к уголовной по части первой статьи 30, части третьей статьи 291 УК РФ. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, за покушение на дачу взятки водителя ельчанина оштрафовали на 100 000 рублей в доход государства.
0
0
0
0
1
Комментарии (1)