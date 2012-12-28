Липчанин отправил посылку с дорогой фототехникой мошеннику в Нигерию, но вовремя это понял

Деньги по решению суда ему вернёт «Почта России».

Липецкий областной суд рассмотрел в апелляции интересное дело о споре с «Почтой России»: в пользу липчанина взыскана стоимость товаров, доставленных после отзыва посылки.Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, липчанин отправил покупателю в Нигерию посылку с дорогой цифровой фототехникой. Но вовремя понял, что стал жертвой мошенника и денег не получит. После подачи заявления в полицию, по которому возбуждено уголовное дело, отправитель сразу же написал заявление о возврате посылки без вручения, которое было составлено на специальном бланке «Почты России». В этот день, согласно отчету об отслеживании, посылка находилась в Турции. На следующий день было подано обращение об ускорении заявления о возврате. А спустя 2,5 месяца, несмотря на это, «Почта России» уведомила отправителя о вручении посылки адресату в нигерийском городе Ибадан.Так как несмотря на отзыв посылки, адресату в Нигерии доставили цифровую фототехнику, АО «Почта России» должна будет выплатить отправителю стоимость находившихся в ней товаров.Сначала это дело рассматривал Правобережный районный суд Липецка: он взыскал с «Почты России» убытки — более 153 тысяч рублей, а также штраф почти в 80 тысяч рублей в связи с отказом добровольно удовлетворить требования потребителя услуг почтовой связи. Липецкий областной суд это решение утвердил.«Согласно правилам Всемирного почтового союза, членом которого является и Российская Федерация, отправитель почтового отправления может отозвать его с почты, изменить или исправить его адрес до момента вручения адресату. Несмотря на несогласие ответчика с решением суда первой инстанции, им не было представлено доказательств того, что принимались меры по возврату отправителю отозванной посылки», — отметили в суде.