Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Конфликт велосипедиста и пешеходов на улице Липовской завершился ударом в челюсть
Происшествия
Легковая «Лада» отправила грузовик «Мерседес» в кювет
Происшествия
Пятиклассница продала свою косу за 38 тысяч рублей
Общество
На электроподстанцию в Становлянском районе упал беспилотник
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Катер и гидроцикл столкнулись у Желтых Песков
Происшествия
Погибших на воде уже 19
Происшествия
Сегодня в Липецке: начинаем праздновать День города, у многих липчан нет денег на отпуск
Общество
В Липецкой области продают дворец XVIII века
Общество
Жара не исчезнет после небольшой ночной грозы
Погода в Липецке
Читать все
В Липецкой области продают дворец XVIII века
Общество
Липчанин отправил посылку с дорогой фототехникой мошеннику в Нигерию, но вовремя это понял
Общество
На Ольшанском кладбище повреждены несколько оградок и памятник
Происшествия
«Тебя нет рядом с нами чуть больше трех месяцев. Которые стали для твоих близких и друзей адом»
Общество
Два человека погибли и 16 пострадали: как прошли три дня на дорогах области
Происшествия
«Сотрудник крупной компании» выманил у 34-летней женщины 527 880 рублей
Происшествия
В Липецке 50-летний мужчина упал с обрыва в пруд
Происшествия
Доступная среда в липецком подъезде появилась после вмешательства уполномоченного по правам ребёнка
Общество
В Липецке выявили незаконный пункт приёма металлолома
Общество
53-летний мужчина пострадал на пожаре в Грязях
Происшествия
Читать все
Общество
737
сегодня, 11:47
7

Липчанин отправил посылку с дорогой фототехникой мошеннику в Нигерию, но вовремя это понял

Деньги по решению суда ему вернёт «Почта России».

Липецкий областной суд рассмотрел в апелляции интересное дело о споре с «Почтой России»: в пользу липчанина взыскана стоимость товаров, доставленных после отзыва посылки.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, липчанин отправил покупателю в Нигерию посылку с дорогой цифровой фототехникой. Но вовремя понял, что стал жертвой мошенника и денег не получит. После подачи заявления в полицию, по которому возбуждено уголовное дело, отправитель сразу же написал заявление о возврате посылки без вручения, которое было составлено на специальном бланке «Почты России». В этот день, согласно отчету об отслеживании, посылка находилась в Турции. На следующий день было подано обращение об ускорении заявления о возврате. А спустя 2,5 месяца, несмотря на это, «Почта России» уведомила отправителя о вручении посылки адресату в нигерийском городе Ибадан.

Так как несмотря на отзыв посылки, адресату в Нигерии доставили цифровую фототехнику, АО «Почта России» должна будет выплатить отправителю стоимость находившихся в ней товаров.

Сначала это дело рассматривал Правобережный районный суд Липецка: он взыскал с «Почты России» убытки — более 153 тысяч рублей, а также штраф почти в 80 тысяч рублей в связи с отказом добровольно удовлетворить требования потребителя услуг почтовой связи. Липецкий областной суд это решение утвердил.

«Согласно правилам Всемирного почтового союза, членом которого является и Российская Федерация, отправитель почтового отправления может отозвать его с почты, изменить или исправить его адрес до момента вручения адресату. Несмотря на несогласие ответчика с решением суда первой инстанции, им не было представлено доказательств того, что принимались меры по возврату отправителю отозванной посылки», — отметили в суде.

мошенничество
права потребителей
0
0
0
5
2

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Бабка Первая)
8 минут назад
Чисто африканцы как-то утихли. Знакомства с престарелой бабкой жаждут не пойми кто с именами Майкл да Фрэнк...))
Ответить
Викторм
15 минут назад
Блин. Жаль не знал про этот суд. Я бы точно на него сходил - на чудо-коммерсанта посмотреть. А можно было бы и билеты на вход продавать. Или фото с ним как на пляже...
Ответить
Викторм
19 минут назад
А может они так Почту России натянули?
Ответить
я
35 минут назад
Ничто так не укрепляет доверие, как предоплата.
Ответить
Продавец айфонов
41 минуту назад
Я всегда в Чад и Сомали отправляю - там самые честные люди
Ответить
гога
59 минут назад
Идиот какой-то, он бы еще в Антарктиду пингвинам отправил
Ответить
Animal planet.
46 минут назад
Точно,само слово Нигерия уже должно насторожить. Ещё бы динозаврам в какою нибудь Мезозойскую эпоху бы отправил.
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
Та самая Задонщина: дома из бивней, посадка Федора Конюхова и улица Гарика Сукачева
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru