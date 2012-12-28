«Тебя нет рядом с нами чуть больше трех месяцев. Которые стали для твоих близких и друзей адом»
Доступная среда в липецком подъезде появилась после вмешательства уполномоченного по правам ребёнка
Происшествия
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сегодня, 11:37
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В Липецке 50-летний мужчина упал с обрыва в пруд
Его достали спасатели.
На Центральном пляже 16-летний парень заплыл за буйки и не смог вернуться обратно. Меньше минуты понадобилось сотрудникам спасательного поста №1, чтобы добраться на катере до утопающего.
А на пляже НЛМК 71-летний мужчина заплыл далеко от берега и, не рассчитав свои силы, начал звать на помощь. Пострадавшего подобрал спасательный катер. После оказания медицинской помощи мужчину отпустили домой.
А на пляже НЛМК 71-летний мужчина заплыл далеко от берега и, не рассчитав свои силы, начал звать на помощь. Пострадавшего подобрал спасательный катер. После оказания медицинской помощи мужчину отпустили домой.
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