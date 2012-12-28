В Липецке 50-летний мужчина упал с обрыва в пруд

Его достали спасатели.

На Центральном пляже 16-летний парень заплыл за буйки и не смог вернуться обратно. Меньше минуты понадобилось сотрудникам спасательного поста №1, чтобы добраться на катере до утопающего.



А на пляже НЛМК 71-летний мужчина заплыл далеко от берега и, не рассчитав свои силы, начал звать на помощь. Пострадавшего подобрал спасательный катер. После оказания медицинской помощи мужчину отпустили домой.

В Липецке за выходные на водоемах спасли троих человек. Как сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области, 15 июля 50-летний мужчина упал с обрыва в пруд в районе ЛТЗ. Пострадавшему стало плохо и он, поскользнувшись, оказался в водоеме. На помощь мужчине пришли спасатели. Они оказали ему первую помощь и передали пострадавшего бригаде скорой помощи.