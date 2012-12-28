Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Конфликт велосипедиста и пешеходов на улице Липовской завершился ударом в челюсть
Происшествия
Легковая «Лада» отправила грузовик «Мерседес» в кювет
Происшествия
Пятиклассница продала свою косу за 38 тысяч рублей
Общество
На электроподстанцию в Становлянском районе упал беспилотник
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Катер и гидроцикл столкнулись у Желтых Песков
Происшествия
Погибших на воде уже 19
Происшествия
Сегодня в Липецке: начинаем праздновать День города, у многих липчан нет денег на отпуск
Общество
В Липецкой области продают дворец XVIII века
Общество
Жара не исчезнет после небольшой ночной грозы
Погода в Липецке
Читать все
В Липецкой области продают дворец XVIII века
Общество
Липчанин отправил посылку с дорогой фототехникой мошеннику в Нигерию, но вовремя это понял
Общество
На Ольшанском кладбище повреждены несколько оградок и памятник
Происшествия
«Тебя нет рядом с нами чуть больше трех месяцев. Которые стали для твоих близких и друзей адом»
Общество
Два человека погибли и 16 пострадали: как прошли три дня на дорогах области
Происшествия
«Сотрудник крупной компании» выманил у 34-летней женщины 527 880 рублей
Происшествия
В Липецке 50-летний мужчина упал с обрыва в пруд
Происшествия
Доступная среда в липецком подъезде появилась после вмешательства уполномоченного по правам ребёнка
Общество
В Липецке выявили незаконный пункт приёма металлолома
Общество
53-летний мужчина пострадал на пожаре в Грязях
Происшествия
Читать все
Происшествия
1278
сегодня, 11:37
1

В Липецке 50-летний мужчина упал с обрыва в пруд

Его достали спасатели.

В Липецке за выходные на водоемах спасли троих человек.  Как сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области, 15 июля 50-летний мужчина упал с обрыва в пруд в районе ЛТЗ. Пострадавшему стало плохо и он, поскользнувшись, оказался в водоеме. На помощь мужчине пришли спасатели. Они оказали ему первую помощь и передали пострадавшего бригаде скорой помощи.

1CAF5461-398C-4238-B3A5-85B2E3EF13DE.jpeg

67BE7CE8-D52C-4AEC-94F5-2D0765178A8A.jpeg

На Центральном пляже 16-летний парень заплыл за буйки и не смог вернуться обратно. Меньше минуты понадобилось сотрудникам спасательного поста №1, чтобы добраться на катере до утопающего.

А на пляже НЛМК 71-летний мужчина заплыл далеко от берега и, не рассчитав свои силы, начал звать на помощь. Пострадавшего подобрал спасательный катер. После оказания медицинской помощи мужчину отпустили домой.

происшествия на воде
0
2
1
3
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Нонка
сегодня, 11:53
Мужичье вас и так не много Берегите себя -отчаянные головы !
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
Та самая Задонщина: дома из бивней, посадка Федора Конюхова и улица Гарика Сукачева
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru