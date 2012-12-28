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16 минут назад

Статистика: рост цен на бензин в Липецкой области продолжает ускоряться

Цены на бензин в Липецкой области продолжают расти. Этот рост ускорился за последнюю неделю (со 2 по 8 июля) до 0,7% — неделей ранее цены шагнули вперед на 0,5%. Рост цен, как и на предыдущей неделе, коснулся всех марок. В среднем стоимость выросла на 38 копеек. Об этом свидетельствуют последние данные мониторинга цен на бензин, которые опубликовал Липецкстат.

Цены на бензин в Липецкой области со 2 по 8 июля ускорили рост до 0,7% после 0,5% неделей ранее. Из четырех видов топлива, по которым статистическая служба замеряет индекс потребительских цен, увеличение стоимости оказалось самым заметным на бензин марки АИ-98 и выше – сразу на 0,9%. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 стал дороже на 0,7%, дизельное топливо выросло в цене на 0,4%. 

Средние розничные цены на бензин за период со 2 по 8 июля повысились на 38 копеек — до 54,4 рубля за литр. В том числе бензин марки АИ-92 подорожал на 36 копеек - до 51,61 рубля за литр. Цена бензина марки АИ-95 повысилась на 38 копеек — 56,34 рубля за литр. Стоимость марки АИ-98 и выше выросла на 62 копейки - до 72,06 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива за этот период выросла на 25 копеек - до 61,57 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Липецкстата. 

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