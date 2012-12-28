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Общество
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26 минут назад
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Сотрудники охотнадзора поймали одного сбежавшего страуса
Он гулял по Липецкому округу ровно неделю.
Страуса, который бегал по Липецкому округу ровно неделю, доставят хозяевам живым и невредимым. Второго годовалого страуса пока не нашли.
Видео – t.me/lipobl
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