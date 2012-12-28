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26 минут назад
4

Сотрудники охотнадзора поймали одного сбежавшего страуса

Он гулял по Липецкому округу ровно неделю.

Сотрудники Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области поймали одного сбежавшего из Крутых Хуторов страуса. Об этом сообщила пресс-служба правительства Липецкой области.

Страуса, который бегал по Липецкому округу ровно неделю, доставят хозяевам живым и невредимым. Второго годовалого страуса пока не нашли. 

Видео – t.me/lipobl

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Комментарии (4)

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Сначала новые
Гость
3 минуты назад
Спасибо за хорошую новость_ за сбежавших страусов переживаю как за родных)!
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Ника
10 минут назад
Спасибо огромное за страуса. Переживали всем Липецком и Липецкой областью
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Марина
13 минут назад
Второй уже в другом доме живёт. Прибежал за вкусняшками.
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Тётя Мотя
19 минут назад
Спасибо сотрудникам, хоть один живой будет бедолага.
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