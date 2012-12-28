Сотрудники охотнадзора поймали одного сбежавшего страуса

Он гулял по Липецкому округу ровно неделю.

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Сотрудники Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области поймали одного сбежавшего из Крутых Хуторов страуса. Об этом сообщила пресс-служба правительства Липецкой области.Страуса, который бегал по Липецкому округу ровно неделю, доставят хозяевам живым и невредимым. Второго годовалого страуса пока не нашли.