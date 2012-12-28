Хлевенец отправился на 4,5 года в колонию за стрельбу из переделанного сигнального пистолета

И за его незаконное приобретение и хранение.

Задонский районный суд приговорил к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима жителя Хлевенского района за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия, а также за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, вечером 18 мая прошлого года в поле в Хлевенском районе поссорились двое мужчин и осужденный выстрелил в сидящего в салоне автомобиля оппонента из самодельно переделанного стартового сигнального пистолета «Сталкер». Эксперты пришли к выводу, что здоровью потерпевшего был причинён тяжкий вред.Также мужчину осудили за незаконное приобретение и хранение этого пистолета. Его он нашёл ещё в июне 2020 года и хранил дома до момента изъятия полицейскими.