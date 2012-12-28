Забит доской на остановке: житель Липецка получил смертельные травмы на улице Циолковского
«Если мы за пять лет посадим тысячи деревьев, можно будет сказать, что это время прожито не зря!»
«Это лето у нас — уже без пляжа»: жители села Ярлуково жалуются на перекрытый доступ к реке
«Это лето у нас — уже без пляжа»: жители села Ярлуково жалуются на перекрытый доступ к реке
Липчанина будут судить по обвинению в смертельном избиении собутыльника деревянным черенком от метлы
Хлевенец отправился на 4,5 года в колонию за стрельбу из переделанного сигнального пистолета
Происшествия
138
38 минут назад
Хлевенец отправился на 4,5 года в колонию за стрельбу из переделанного сигнального пистолета
И за его незаконное приобретение и хранение.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, вечером 18 мая прошлого года в поле в Хлевенском районе поссорились двое мужчин и осужденный выстрелил в сидящего в салоне автомобиля оппонента из самодельно переделанного стартового сигнального пистолета «Сталкер». Эксперты пришли к выводу, что здоровью потерпевшего был причинён тяжкий вред.
Также мужчину осудили за незаконное приобретение и хранение этого пистолета. Его он нашёл ещё в июне 2020 года и хранил дома до момента изъятия полицейскими.
0
0
0
0
0
Комментарии