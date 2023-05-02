Выходные в Липецке: конвертируемый рубль от липецкого музыканта, фиолетовые лекции, Киркоров и Гагарина на озвучке

Представляем вам культурный код наступившего уикенда.

Он не поёт каверы, его песни – авторские. Песню про конвертируемый рубль Сергей написал ещё в позднем СССР и с тех пор она не потеряла актуальности. Наш рубль, как известно, только укрепляется и уже идёт вровень с американской валютой – центом.











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В Липецке станет чуть прохладнее: в субботу днём температура составит 25-27 градусов, а в воскресенье – 26:28. Зато осадки на выходных не должны остудить отдых липчан.









6 июля с 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах Жуковского, 5, 5а, 7, 9, 11, 11а, 13, 16, 8а; Молодёжной, 22, 25. В это же время закрутят вентили и в селах Жёлтые пески, Капитанщино, Ссёлки, а также в санатории «Мечта».













6 июля в промежутке с 8:00 до 18:00 на срок до 3-х часов погрузятся во мрак улицы Вилли Огнева, Волгоградская, Володи Бачурина, Жуковского, Ильича, Коммунистическая, Краснозаводская; Краснознаменная, Ленинградская, Рубена Ибаррури, Семена Кондарева, Юбилейная.















7 июля с 08:00 до 18:00 трехчасовое отключение электроэнергии ждёт улицы Абрикосовую, Земляничную, Надежды, Папанина, Славянскую, Сливовую, Виноградный переулок и Каштановый проезд.







Прогулка (12+)





На выходных по Липецку приятно погулять с экскурсоводом, не станет исключением и нынешний уикенд. В субботу в 11:00 от путевого домика Петра I в Нижнем парке тронется в путь экскурсия, в составе которой вы погуляете па парку, узнаете историю Липецкого курорта и многое другое. Стоимость символическая – 100 рублей.











«День семьи и верности» (12+)





В Липецкой областной универсальной научной библиотеке 6 июля в 12:00 пройдёт праздничная программа. Посвященная памяти святым Петру и Февронии.















В 13:00 желающих приглашают поговорить на тему «Напутешествовали» - о далёких странах, удивительных местах, в которых вам довелось побывать (18+).









Команда "Клевер", организаторы трэвел-мероприятия. Фото vk.com/cgb_liplib48



Галерея современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) оба выходных в 18:00 посвятит лекциям. Каждая лекция продлится по 2 часа и это не шутка. А посвящены они такой животрепещущей теме как «Редкость фиолетового цвета в мировой культуре». Докладчик – местный художник.















Большой футбольный день





6 июля в 17:00 на Центральном стадионе (ул. Первомайская, 59) липецкий «Металлург» проведёт контрольную игру с курским «Авангардом».





До старта чемпионата всего 2 недели, матч крайне важен и для тренеров, и для болельщиков, желающих понять, чего ждать от команды в новом чемпионате. «Металлург» от зрителей не закрывается: вход на игру свободный.















Роли озвучивали Алексей Воробьёв, Полина Гагарина, Филипп Киркоров.







Сеансы пройдут 6 июля в 12:00 и в 15:00, 7 июля – в 15:00.







Сериал под открытым небом

6 июля в 20600 на Липецком Городище продолжат показывать на большом экране комедийный сериал «Политех». Россия. Россия, 2023. Режиссёр Алексей Зотов (18+). На этот раз на экраны выйдут серии 6-12.

























Игротека (18+)





Зарядиться позитивом перед рабочей неделей в воскресный вечер 7 июля в 18:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) поможет вечер настольных игр.





Настольные игры — это отличный способ расслабиться, развить стратегическое мышление и провести время с друзьями и семьей. А правила расскажет и объяснит нюансы игромастер Юлия Гаврилова.













Фото vk.com/vbiblioteku





Стоимость участия – 200 рублей.



