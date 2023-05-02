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Выходные в Липецке: конвертируемый рубль от липецкого музыканта, фиолетовые лекции, Киркоров и Гагарина на озвучке
21-летний воронежец попался в Липецке при попытке перебросить в колонию наркотики и сотовые
Общество
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44 минуты назад
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Выходные в Липецке: конвертируемый рубль от липецкого музыканта, фиолетовые лекции, Киркоров и Гагарина на озвучке
Представляем вам культурный код наступившего уикенда.
Мы продолжаем по выходным знакомить вас с творчеством липецких музыкантов, на очереди – рокер Сергей Леденёв, основатель, вокалист и бессменный лидер рок-группы «Стекло».
Он не поёт каверы, его песни – авторские. Песню про конвертируемый рубль Сергей написал ещё в позднем СССР и с тех пор она не потеряла актуальности. Наш рубль, как известно, только укрепляется и уже идёт вровень с американской валютой – центом.
Дожди угомонятся
В Липецке станет чуть прохладнее: в субботу днём температура составит 25-27 градусов, а в воскресенье – 26:28. Зато осадки на выходных не должны остудить отдых липчан.
Отключение воды
6 июля с 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах Жуковского, 5, 5а, 7, 9, 11, 11а, 13, 16, 8а; Молодёжной, 22, 25. В это же время закрутят вентили и в селах Жёлтые пески, Капитанщино, Ссёлки, а также в санатории «Мечта».
Отключение света
6 июля в промежутке с 8:00 до 18:00 на срок до 3-х часов погрузятся во мрак улицы Вилли Огнева, Волгоградская, Володи Бачурина, Жуковского, Ильича, Коммунистическая, Краснозаводская; Краснознаменная, Ленинградская, Рубена Ибаррури, Семена Кондарева, Юбилейная.
7 июля с 08:00 до 18:00 трехчасовое отключение электроэнергии ждёт улицы Абрикосовую, Земляничную, Надежды, Папанина, Славянскую, Сливовую, Виноградный переулок и Каштановый проезд.
Прогулка (12+)
На выходных по Липецку приятно погулять с экскурсоводом, не станет исключением и нынешний уикенд. В субботу в 11:00 от путевого домика Петра I в Нижнем парке тронется в путь экскурсия, в составе которой вы погуляете па парку, узнаете историю Липецкого курорта и многое другое. Стоимость символическая – 100 рублей.
«День семьи и верности» (12+)
В Липецкой областной универсальной научной библиотеке 6 июля в 12:00 пройдёт праздничная программа. Посвященная памяти святым Петру и Февронии.
Перфомансы в Центральной библиотеке
А Центральная городская библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) 6 июня приготовила для своих гостей два перфоманса.
В 13:00 желающих приглашают поговорить на тему «Напутешествовали» - о далёких странах, удивительных местах, в которых вам довелось побывать (18+).
Команда "Клевер", организаторы трэвел-мероприятия. Фото vk.com/cgb_liplib48
А в 16:00 состоится перфоманс «Первый раз». Желающие смогут поделиться своими впечатлениями от первого заката, первого поцелуя, первой победы, первой работы и т.д. (18+). Может получится весело.
7 июля в сквере у «Есенинки» состоится литературный пикник «Молодёжный фреш» (12+). Делимся впечатлениями от прочитанного.
Если вам не фиолетово (16+)
Галерея современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) оба выходных в 18:00 посвятит лекциям. Каждая лекция продлится по 2 часа и это не шутка. А посвящены они такой животрепещущей теме как «Редкость фиолетового цвета в мировой культуре». Докладчик – местный художник.
Большой футбольный день
6 июля в 17:00 на Центральном стадионе (ул. Первомайская, 59) липецкий «Металлург» проведёт контрольную игру с курским «Авангардом».
До старта чемпионата всего 2 недели, матч крайне важен и для тренеров, и для болельщиков, желающих понять, чего ждать от команды в новом чемпионате. «Металлург» от зрителей не закрывается: вход на игру свободный.
Киркоров и Гагарина будут звучать
В Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) покажут мультик «Трио в перьях-2». Германия, Бельгия. Норвегия, 2023. Режиссёры Бенжамин Квобек, Метте Танге (6+)
Наслаждаясь зимовкой на Большом озере в Северной Африке, Ричард узнает, что в этот раз ему не доверят такую почетную и ответственную миссию, как возглавить перелет стаи аистов домой, на север. Не желая с этим мириться, он убегает в самостоятельное путешествие, полное опасностей и приключений. По пути Ричарду предстоит встретить попавшую в беду стаю воробьев, угодившую в плен злобных птиц марабу под предводительством жадного павлина Замано. На «Конопоиске» у мультфильма высокий рейтинг – 7,9.
Роли озвучивали Алексей Воробьёв, Полина Гагарина, Филипп Киркоров.
Сеансы пройдут 6 июля в 12:00 и в 15:00, 7 июля – в 15:00.
Сериал под открытым небом
6 июля в 20600 на Липецком Городище продолжат показывать на большом экране комедийный сериал «Политех». Россия. Россия, 2023. Режиссёр Алексей Зотов (18+). На этот раз на экраны выйдут серии 6-12.
На свежем воздухе
График других мероприятий в парках Липецка можно увидеть в картинках от МАУК «Культурные пространства Липецка».
Игротека (18+)
Зарядиться позитивом перед рабочей неделей в воскресный вечер 7 июля в 18:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) поможет вечер настольных игр.
Настольные игры — это отличный способ расслабиться, развить стратегическое мышление и провести время с друзьями и семьей. А правила расскажет и объяснит нюансы игромастер Юлия Гаврилова.
Фото vk.com/vbiblioteku
Стоимость участия – 200 рублей.
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