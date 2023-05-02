Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
20 лет роста, упорного труда и развития технологий – компания «Липецкое станкостроительное предприятие» отметила юбилей
Бизнес
Красный уровень тревоги: в Липецке угроза атаки БПЛА
Происшествия
Страшная авария на дороге Липецк-Данков: «Туарег» столкнулся с «КамАЗом», перевернулся и врезался в дерево
Происшествия
В Быхановом саду собаки напали на 11-летнего мальчика
Происшествия
В Чаплыгине молния попала в дом и он загорелся
Происшествия
Липецкая вечЁрка: смертельная авария, удар молнии в дом, и дикие страусы в окрестностях города
Общество
Сотрудницы банка предотвратили два мошенничества: на миллион и 800 тысяч рублей
Происшествия
Возбуждено дело в отношении перевозчика, из автобуса которого высадили 15-летнюю девочку
Общество
В квартире на Меркулова пошел дождь: вода сочилась из люстры и выключателя
Общество
В Липецке горела шашлычная
Происшествия
Сбежавших в Липецком округе страусов пока так и не нашли
Общество
Читать все
Красный уровень тревоги: в Липецке угроза атаки БПЛА
Происшествия
В Капитанщино, Сселках и Желтых Песках отключат холодную воду
Общество
Ельчанин получил 200 часов обязательных работ за попытку кражи имущества «РЖД»
Происшествия
Липецкая вечЁрка: смертельная авария, удар молнии в дом, и дикие страусы в окрестностях города
Общество
Жара в Липецкой области пойдет на спад
Погода в Липецке
Выходные в Липецке: конвертируемый рубль от липецкого музыканта, фиолетовые лекции, Киркоров и Гагарина на озвучке
Общество
Взрывотехники уничтожили шесть найденных в лесу запалов от ручных гранат
Общество
21-летний воронежец попался в Липецке при попытке перебросить в колонию наркотики и сотовые
Происшествия
В Липецке в гаражах поймали предполагаемого торговца наркотиками
Происшествия
В Липецке отменили воздушную тревогу
Происшествия
Читать все
Общество
229
44 минуты назад
1

Выходные в Липецке: конвертируемый рубль от липецкого музыканта, фиолетовые лекции, Киркоров и Гагарина на озвучке

Представляем вам культурный код наступившего уикенда.

Вечная тема

Мы продолжаем по выходным знакомить вас с творчеством липецких музыкантов, на очереди – рокер Сергей Леденёв, основатель, вокалист и бессменный лидер рок-группы «Стекло».
Он не поёт каверы, его песни – авторские. Песню про конвертируемый рубль Сергей написал ещё в позднем СССР и с тех пор она не потеряла актуальности. Наш рубль, как известно, только укрепляется и уже идёт вровень с американской валютой – центом.

На видео фрагмент выступления Сергея на концерте в АРТ-пространстве «Модное место». Съемка Аркадия Свиридова, мы благодарим за содействие областной Центр культуры, народного творчества и кино.



Дожди угомонятся

В Липецке станет чуть прохладнее: в субботу днём температура составит 25-27 градусов, а в воскресенье – 26:28. Зато осадки на выходных не должны остудить отдых липчан.

DSC0133812.jpg

Отключение воды

6 июля с 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах Жуковского, 5, 5а, 7, 9, 11, 11а, 13, 16, 8а; Молодёжной, 22, 25. В это же время закрутят вентили и в селах Жёлтые пески, Капитанщино, Ссёлки, а также в санатории «Мечта».

WhatsApp Image 2023-05-02 at 15.11.18 (4).jpeg

7 июля с 10:00 и до конца ремонта трудности испытают потребители на улицах 8 Марта, 18, 20; Горького, 11/2; Гришина, 2, 4; Крупской, 1, 1а, 2, 4, 6; М.Расковой, 8, 10, 10а,13а, 15, 16, 17, 18, 18 корп. 1; Осипенко, 25; Фестивальной, 2, 4.

Отключение света

6 июля в промежутке с 8:00 до 18:00 на срок до 3-х часов погрузятся во мрак улицы Вилли Огнева, Волгоградская, Володи Бачурина, Жуковского, Ильича, Коммунистическая, Краснозаводская; Краснознаменная, Ленинградская, Рубена Ибаррури, Семена Кондарева, Юбилейная.

_A1071172.jpg

7 июля с 08:00 до 18:00 трехчасовое отключение электроэнергии ждёт улицы Абрикосовую, Земляничную, Надежды, Папанина, Славянскую, Сливовую, Виноградный переулок и Каштановый проезд.

Прогулка (12+)

На выходных по Липецку приятно погулять с экскурсоводом, не станет исключением и нынешний уикенд. В субботу в 11:00 от путевого домика Петра I в Нижнем парке тронется в путь экскурсия, в составе которой вы погуляете па парку, узнаете историю Липецкого курорта и многое другое. Стоимость символическая – 100 рублей.

8cb797ed19b846b1510316283906e456.jpg

«День семьи и верности» (12+)

В Липецкой областной универсальной научной библиотеке 6 июля в 12:00 пройдёт праздничная программа. Посвященная памяти святым Петру и Февронии.

photo_2024-07-06_09-04-08.jpg

Вы познакомитесь с удивительной историей любви муромских святых, совершите виртуальное путешествие в город Муром и смастерите своими руками открытку с символом праздника — ромашкой.

Перфомансы в Центральной библиотеке

А Центральная городская библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) 6 июня приготовила для своих гостей два перфоманса.

В 13:00 желающих приглашают поговорить на тему «Напутешествовали» - о далёких странах, удивительных местах, в которых вам довелось побывать (18+).

3V0VKp0wzqs.jpg

Команда "Клевер", организаторы трэвел-мероприятия. Фото vk.com/cgb_liplib48

А в 16:00 состоится перфоманс «Первый раз». Желающие смогут поделиться своими впечатлениями от первого заката, первого поцелуя, первой победы, первой работы и т.д. (18+). Может получится весело.

7 июля в сквере у «Есенинки» состоится литературный пикник «Молодёжный фреш» (12+). Делимся впечатлениями от прочитанного.

Если вам не фиолетово (16+)

Галерея современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) оба выходных в 18:00 посвятит лекциям. Каждая лекция продлится по 2 часа и это не шутка. А посвящены они такой животрепещущей теме как «Редкость фиолетового цвета в мировой культуре». Докладчик – местный художник.

f_2696978.jpg

А о чём ещё разговаривать летом? Проблемы шаманизма в районах Крайнего Севера, наверное, обсудят зимой.

Большой футбольный день

6 июля в 17:00 на Центральном стадионе (ул. Первомайская, 59) липецкий «Металлург» проведёт контрольную игру с курским «Авангардом».

До старта чемпионата всего 2 недели, матч крайне важен и для тренеров, и для болельщиков, желающих понять, чего ждать от команды в новом чемпионате. «Металлург» от зрителей не закрывается: вход на игру свободный.

iFsduMFR0BA.jpg

В тот же день в 13:00 на стадионе «Сокол» (ул. Ушинского, 5) дублёры «Металлурга» проведут очередной матч первенства СФФ «Центр». Соперник – «Химмаш-Сервис» из Борисоглебска Воронежской области. Вход на матч тоже свободный.

Киркоров и Гагарина будут звучать

В Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) покажут мультик «Трио в перьях-2». Германия, Бельгия. Норвегия, 2023. Режиссёры Бенжамин Квобек, Метте Танге (6+)

Наслаждаясь зимовкой на Большом озере в Северной Африке, Ричард узнает, что в этот раз ему не доверят такую почетную и ответственную миссию, как возглавить перелет стаи аистов домой, на север. Не желая с этим мириться, он убегает в самостоятельное путешествие, полное опасностей и приключений. По пути Ричарду предстоит встретить попавшую в беду стаю воробьев, угодившую в плен злобных птиц марабу под предводительством жадного павлина Замано. На «Конопоиске» у мультфильма высокий рейтинг – 7,9.

Роли озвучивали Алексей Воробьёв, Полина Гагарина, Филипп Киркоров.


Сеансы пройдут 6 июля в 12:00 и в 15:00, 7 июля – в 15:00.

Сериал под открытым небом

6 июля в 20600 на Липецком Городище продолжат показывать на большом экране комедийный сериал «Политех». Россия. Россия, 2023. Режиссёр Алексей Зотов (18+). На этот раз на экраны выйдут серии 6-12.

claqh53ir4sqiatb1c30.jpg

Кадр из фильма

На свежем воздухе

График других мероприятий в парках Липецка можно увидеть в картинках от МАУК «Культурные пространства Липецка».

Xis38e5dtZA.jpg

_m-TU4QjFWE.jpg


Игротека (18+)

Зарядиться позитивом перед рабочей неделей в воскресный вечер 7 июля в 18:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) поможет вечер настольных игр.

Настольные игры — это отличный способ расслабиться, развить стратегическое мышление и провести время с друзьями и семьей. А правила расскажет и объяснит нюансы игромастер Юлия Гаврилова.

z5ur3Bkhqxg.jpg

Фото vk.com/vbiblioteku

Стоимость участия – 200 рублей.

Дорогие липчане! Выходные обещают стать разнообразными и насыщенными. Возможно, вклад в вашу культурную программу этой публикацией внёс и GOROD48, вы подберёте себе мероприятие по душе. А ещё на нашем сайте вы всегда сможете найти самые свежие новости и актуальную информацию о жизни родного региона. Мы ждём вас на наших электронных страницах и в выходные, потому что работаем 24/7, чтобы сделать вас самыми информированными людьми. Заходите чаще, мы вам рады.
Выходные в Липецке
0
0
0
2
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
На
26 минут назад
выходные ждем шоу беспилотников.Органы советуют выспаться днем.
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
Та самая Задонщина: дома из бивней, посадка Федора Конюхова и улица Гарика Сукачева
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru