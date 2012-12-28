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Общество
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сегодня, 19:18
В Становом похоронят участника СВО
30-летний Андрей Ровнов погиб 29 июня.
Сам мужчина — из Пензы, но в Становом живет его семья.
«Андрей Ровнов погиб 29 июня при выполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции. Администрация округа, депутатский корпус, военный комиссариат, становлянцы выражают глубокое соболезнование родным и близким погибшего», — сообщила администрация Становлянского округа.
Андрей Ровнов представлен к ордену Мужества посмертно.
А вдове погибшего бойца Татьяне Кораблиной вручили орден Мужества, которым посмертно награжден становлянец Алексей Светличный, погибший 12 марта этого года при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.