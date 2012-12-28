30-летний Андрей Ровнов погиб 29 июня.









«Присутствующие в зале заседаний администрации округа приветствовали передачу ордена стоя», — отметили в администрации округа.





Завтра на новом кладбище в Становом похоронят участника СВО 30-летнего Андрея Ровнова.Сам мужчина — из Пензы, но в Становом живет его семья.«Андрей Ровнов погиб 29 июня при выполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции. Администрация округа, депутатский корпус, военный комиссариат, становлянцы выражают глубокое соболезнование родным и близким погибшего», — сообщила администрация Становлянского округа.Андрей Ровнов представлен к ордену Мужества посмертно.А вдове погибшего бойца Татьяне Кораблиной вручили орден Мужества, которым посмертно награжден становлянец Алексей Светличный, погибший 12 марта этого года при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.