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сегодня, 19:18

В Становом похоронят участника СВО

30-летний Андрей Ровнов погиб 29 июня.

Завтра на новом кладбище в Становом похоронят участника СВО 30-летнего Андрея Ровнова.

Сам мужчина — из Пензы, но в Становом живет его семья.

«Андрей Ровнов погиб 29 июня при выполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции. Администрация округа, депутатский корпус, военный комиссариат, становлянцы выражают глубокое соболезнование родным и близким погибшего», — сообщила администрация Становлянского округа.

Андрей Ровнов представлен к ордену Мужества посмертно.

А вдове погибшего бойца Татьяне Кораблиной вручили орден Мужества, которым посмертно награжден становлянец Алексей Светличный, погибший 12 марта этого года при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.  

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«Присутствующие в зале заседаний администрации округа приветствовали передачу ордена стоя», — отметили в администрации округа. 

Фото – t.me/admstanovoe
спецоперация
Украина
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