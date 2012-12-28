Происшествия
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38 минут назад
Суд назначил сыновьям бывшего липецкого священника от 17 до 17,5 года колонии
Трое братьев пытались перейти границу с Украиной.
«Иоанн Ащеулов приговорен к 17,5 года лишения свободы, другие братья — к 17-ти годам (первые три года приговора они проведут в тюрьме, оставшийся срок — в колонии)», — сообщает издание.
Алексей, Иоанн и Тимофей Ащеуловы обвинялись по трем статьями Уголовного кодекса: покушение на госизмену (ч. 3 ст. 30 ст. 275), попытке незаконного пересечения государственной границы РФ группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 322) и попытке участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5)»
По версии следствия, братья собирались воевать на стороне ВСУ и были задержаны прошлым летом в Курской области при попытке пересечения границы РФ и Украины.
В последнем слове братья заявили, что не считают себя террористами.
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