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38 минут назад

Суд назначил сыновьям бывшего липецкого священника от 17 до 17,5 года колонии

Трое братьев пытались перейти границу с Украиной.

Второй Западный окружной военный суд приговорил троих сыновей бывшего липецкого священника Игоря Ащеулова к колонии строгого режима за приготовление к госизмене,  передает РБК

«Иоанн Ащеулов приговорен к 17,5 года лишения свободы, другие братья — к 17-ти годам (первые три года приговора они проведут в тюрьме, оставшийся срок — в колонии)», — сообщает издание.

Алексей, Иоанн и Тимофей Ащеуловы обвинялись по трем статьями Уголовного кодекса: покушение на госизмену (ч. 3 ст. 30 ст. 275), попытке незаконного пересечения государственной границы РФ группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 322) и попытке участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5)»

По версии следствия, братья собирались воевать на стороне ВСУ и были задержаны прошлым летом в Курской области при попытке пересечения границы РФ и Украины. 

В последнем слове братья заявили, что не считают себя террористами.

госизмена
Игорь Ащеулов
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