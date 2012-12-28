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сегодня, 11:23
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Людям с ограниченными возможностями здоровья предлагают полетать

Проект «Подари небо» решил возродить известный липецкий парапланерист.

Парапланерист Роман Пыльнев со своими единомышленниками решил возродить проект «Подари небо». Он предлагает полетать на параплане людям с ограниченными возможностями здоровья. У команды есть опыт таких полетов.

«Полёт может быть очень значительным мотиватором в жизни такого человека. Придать уверенность, расширить горизонты, подтолкнуть к более активной жизни», — написал Роман на своей странице в соцсети, — «Может у вас есть знакомый или близкий человек с ОВЗ, которому нужна «встряска»? Или вы можете рассказать о нашем проекте знакомым? Или вы сам такой человек!»

Финансовую сторону мероприятия организаторы берут на себя, требуется только транспорт, перевозки к месту полетов. Летают парапланеристы в Чаплыгинском районе.

Роман Пыльнев был героем рубрики «Люди GOROD48».

Фото: vk.com/
полеты
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Комментарии (2)

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Алканавт
31 минуту назад
Красавцы,хоть кто-то думает о людях,тем более инвалидах в этом гнилом городе! успехов и всех благ вам ребята!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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zzloyzz
33 минуты назад
Какие в Липецке есть мероприятия для инвалидов? Раньше организовывали смены в Прометее, экскурсии в Задонск и Елец. Привлекали к работе студентов-психологов, соцработников. Что сегодня?
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