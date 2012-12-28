Общество
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сегодня, 11:23
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Людям с ограниченными возможностями здоровья предлагают полетать
Проект «Подари небо» решил возродить известный липецкий парапланерист.
«Полёт может быть очень значительным мотиватором в жизни такого человека. Придать уверенность, расширить горизонты, подтолкнуть к более активной жизни», — написал Роман на своей странице в соцсети, — «Может у вас есть знакомый или близкий человек с ОВЗ, которому нужна «встряска»? Или вы можете рассказать о нашем проекте знакомым? Или вы сам такой человек!»
Финансовую сторону мероприятия организаторы берут на себя, требуется только транспорт, перевозки к месту полетов. Летают парапланеристы в Чаплыгинском районе.
Роман Пыльнев был героем рубрики «Люди GOROD48».
Фото: vk.com/
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