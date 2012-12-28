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В России
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сегодня, 13:16
Российские специалисты изучают систему наведения и коррекции полёта ATACMS
Российские специалисты изучают систему наведения и коррекции полёта оперативно-тактической ракеты ATACMS США.
"Представлены боевые части ракеты ATACMS. Система наведения. Здесь три лазерных кольцевых гироскопа. Благодаря им она удерживается на отстроенной баллистической траектории. GPS-антенна, благодаря которой производится коррекция на первичном и последнем участке баллистической траектории", — рассказал специалист по работе с вооружением.
По его словам, эксперты смогут изучить работу систем ракеты на всем протяжении полета, а также ее возможности по корректированию курса.
"Мы можем анализировать работу систем ракеты на всем этапе траектории полета. Базу коррекции, на сколько она может корректироваться", — отметил собеседник.
Как утверждает Минобороны РФ, именно ракетами ATACMS был обстрелян Севастополь 23 июня. Четыре из них удалось сбить силами ПВО, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе. Ее обломки упали в районе городского пляжа. В результате атаки погибли четыре человека, включая двоих детей, еще 153 пострадали.
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