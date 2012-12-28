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НЛМК Live
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сегодня, 15:01
На НЛМК определили лучшего водителя карьерного самосвала
На Новолипецком металлургическом комбинате определили лучших водителей карьерных самосвалов. В конкурсе профессионального мастерства приняли участие 60 человек.
Водители проезжали змейкой по полосе препятствий, заезжали в бокс задним ходом, проезжали между двумя конусами, демонстрировали выгрузку, а также перевозили полное ведро воды на кузове. Жюри учитывали качество выполненных манёвров, а также время их выполнения.
Лучший водителем карьерного самосвала стал сотрудник автомобильного управления НЛМК Алексей Федулов. Он выполнил упражнения быстрее коллег, практически не допустив ошибок.
- Я люблю свою работу за наш дружный коллектив и уважительное отношение руководства к сотрудникам. Это мотивирует меня совершенствоваться, а такие конкурсы – лучшая площадка для работы над собой. Здесь можешь проверить свои навыки одновременно в различных ситуациях, - отметил Алексей Федулов после победы в конкурсе.
2-е и 3-е места распределились также между водителями автомобильного управления НЛМК Алексеем Акименко и Иваном Жихаревым. А лучшим молодым водителем стал Евгений Мусин.
Конкурсы профессионального мастерства на комбинате проводят ежегодно. Такие соревнования позволяют сотрудникам обмениваться опытом и помогают заявить о себе. В 2024 году на НЛМК проведут более 40 конкурсов. Победители получат звание «Лучший по профессии», а также премии и корпоративные награды.