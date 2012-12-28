На НЛМК определили лучшего водителя карьерного самосвала

На Новолипецком металлургическом комбинате определили лучших водителей карьерных самосвалов. В конкурсе профессионального мастерства приняли участие 60 человек.

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На первом этапе конкурсанты проходили тестирование. 70 вопросов касались профессиональной тематики и охраны труда. В финальный этап прошли 10 водителей. Им предстояло продемонстрировать практические навыки в управлении БЕЛАЗом.Водители проезжали змейкой по полосе препятствий, заезжали в бокс задним ходом, проезжали между двумя конусами, демонстрировали выгрузку, а также перевозили полное ведро воды на кузове. Жюри учитывали качество выполненных манёвров, а также время их выполнения.Лучший водителем карьерного самосвала стал сотрудник автомобильного управления НЛМК Алексей Федулов. Он выполнил упражнения быстрее коллег, практически не допустив ошибок.- Я люблю свою работу за наш дружный коллектив и уважительное отношение руководства к сотрудникам. Это мотивирует меня совершенствоваться, а такие конкурсы – лучшая площадка для работы над собой. Здесь можешь проверить свои навыки одновременно в различных ситуациях, - отметил Алексей Федулов после победы в конкурсе.2-е и 3-е места распределились также между водителями автомобильного управления НЛМК Алексеем Акименко и Иваном Жихаревым. А лучшим молодым водителем стал Евгений Мусин.Конкурсы профессионального мастерства на комбинате проводят ежегодно. Такие соревнования позволяют сотрудникам обмениваться опытом и помогают заявить о себе. В 2024 году на НЛМК проведут более 40 конкурсов. Победители получат звание «Лучший по профессии», а также премии и корпоративные награды.