Липецкая вечЁрка: авария с пятью погибшими, выжил, упав с седьмого этажа, и откровения Евгении Уваркиной
Сегодня в Липецке: на Студёновской пока нет адских пробок, Центральный пляж закрыт для купания
Общество
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вчера, 18:46
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На Центральном пляже запретили купаться
Вода в реке Воронеж не прошла проверку по микробиологически показателям.
«Микробиологические показатели взятых образцов на сегодняшний день противоречат требованиями санитарных норм. Пробы будут отбираться повторно», — сообщили в МАУК «Культурные пространства Липецка».
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