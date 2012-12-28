На Центральном пляже запретили купаться

Вода в реке Воронеж не прошла проверку по микробиологически показателям.

С сегодняшнего дня купание на Центральном пляже Липецка официально запрещено. Это связано с несоответствующими санитарным нормам результатами проб воды из реки Воронеж.«Микробиологические показатели взятых образцов на сегодняшний день противоречат требованиями санитарных норм. Пробы будут отбираться повторно», — сообщили в МАУК «Культурные пространства Липецка».