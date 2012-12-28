Липецкая вечЁрка: поврежденный беспилотником дом, пропавшая в Сочи и карьера Романа Ченцова
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Липецкая вечЁрка: поврежденный беспилотником дом, пропавшая в Сочи и карьера Романа Ченцова
Общество
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33 минуты назад
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Собак заварили в подвале жилого дома
Одни горожане животных подкармливают, другие — ждут, когда их отловят.
В управляющей компании GOROD48 рассказали, что обратились в управление главного смотрителя и завтра утром ждут представителей службы отлова животных, чтобы убрать собак из подвала. Животные порядком потрепали нервы коммунальщикам.
— Мы неспокойно спим из-за этих собак! Слесари боятся заходить в подвал! — рассказал представитель управляющей компании.
По его словам, жильцы дома № 18 против того, чтобы в их подвале жили собаки. Животных подкармливают обитатели соседних домов. Коммунальщики оказались в сложной ситуации, одни требуют, чтобы собак убрали, а другие их кормят и жалуются на представителей УК.
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