Собак заварили в подвале жилого дома

Одни горожане животных подкармливают, другие — ждут, когда их отловят.



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На подвальные окна дома №18 по проспекту Мира управляющая компания «Липецк-град» установила железные козырьки и решетки. При этом в подвале осталось несколько собак. Сердобольные липчане оставляют им еду у решеток и беспокоятся — животные могут погибнуть.В управляющей компании GOROD48 рассказали, что обратились в управление главного смотрителя и завтра утром ждут представителей службы отлова животных, чтобы убрать собак из подвала. Животные порядком потрепали нервы коммунальщикам.— Мы неспокойно спим из-за этих собак! Слесари боятся заходить в подвал! — рассказал представитель управляющей компании.По его словам, жильцы дома № 18 против того, чтобы в их подвале жили собаки. Животных подкармливают обитатели соседних домов. Коммунальщики оказались в сложной ситуации, одни требуют, чтобы собак убрали, а другие их кормят и жалуются на представителей УК.