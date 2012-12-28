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33 минуты назад
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Собак заварили в подвале жилого дома

Одни горожане животных подкармливают, другие — ждут, когда их отловят.

На подвальные окна дома №18 по проспекту Мира управляющая компания «Липецк-град» установила железные козырьки и решетки. При этом в подвале осталось несколько собак. Сердобольные липчане оставляют им еду у решеток и беспокоятся — животные могут погибнуть. 

В управляющей компании GOROD48 рассказали, что обратились в управление главного смотрителя и завтра утром ждут представителей службы отлова животных, чтобы убрать собак из подвала. Животные порядком потрепали нервы коммунальщикам. 

— Мы неспокойно спим из-за этих собак! Слесари боятся заходить в подвал! — рассказал представитель управляющей компании.

По его словам, жильцы дома № 18 против того, чтобы в их подвале жили собаки. Животных подкармливают обитатели соседних домов. Коммунальщики оказались в сложной ситуации, одни требуют, чтобы собак убрали, а другие их кормят и жалуются на представителей УК.

бездомные животные
отлов собак
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Комментарии (1)

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Не дай боже
12 минут назад
Собаки порядком попортили нервы жителям Студенческого городка, 26, 26, Полоумные старухи и зоофилки подкармливали стаю, борщом с мясом, всякую тухлятину бросали из окон мимо голов проходящих. Напротив частный сектор, так что- залает одна собака, воют все вокруг. И так года 3. При этом зоофилы поставили большую собачью будку. Жильцы писали в жэк, главному смотрителю, во все инстанции, в отлов собак, даже в полицию! Первый раз будку все же вывезли. Так на ее место соорудили новую! В итоге, обе будки убрали, собак отловили.
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