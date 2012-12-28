Общество
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сегодня, 12:40
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«Может, хотя бы сохраним кусочек Крепости на память»
Липчане проголосовали за спасение уникального игрового городка в 20-м микрорайоне. Теперь в мэрии не знают, что с таким выбором делать.
Что же случилось?
Оказывается, на судьбу Крепости повлияли итоги голосования горожан на сайте 48.gorodsreda.ru за территории, которые мэрия сочла возможными преобразить в 2025 году. Так вот, вторым по популярности местом благоустройства стала «Зона отдыха «Крепость» — за нее жители Липецка отдали 6 771 голос. Так за что же голосовали люди?
«Зона отдыха «Крепость», расположенная в районе домов № 1, 3 и 5 на Водопьянова, нуждается в обновлении. В процессе благоустройства будут выполнены работы по устройству дополнительного освещения, озеленению, установлены малые архитектурные формы, что позволит данной территории стать центром притяжения для жителей близлежащих домов», — говорилось в описании идеи благоустройства.
Примечательно, что в конце прошлого года заместитель председателя департамента развития территории мэрии Алексей Тихомиров также ссылался на опрос жителей домов №1 и №3 по улице Водопьянова и дома №106 по проспекту Победы, во дворе которых и стоит Крепость. И этот опрос показал, что большинство — за снос городка.
— На сайте мэрии сейчас идет голосование о будущем Крепости. 87% респондентов проголосовали за ее сохранение, — сказала сегодня Светлана Сурмий.
— А что там собирают сохранять? — задала вопрос председатель депутатской комиссии Светлана Бессонова, имея ввиду последнее из имеющихся заключений экспертов о состоянии игрового городка, пришедших к выводу о ее аварийном состоянии.
Вопрос был резонным. Крепость, конечно, выглядит ужасно. Но не столько из-за разрушений — они-то как раз минимальны. Из кладки в полтора кирпича выпало десятка три кирпичей — и все. Жуткий вид этому игровому городку придает ее неухоженность. Все стены сплошь исписаны граффити или просто матюками. Вокруг Крепости — некошеный бурьян, внутри — сотни разбитых стеклянных бутылок...
— Не знаю, — ответила вице-мэр. — Может, что-то сохраним, хоть какой-то кусочек. Люди хотят эту Крепость. Но рассуждать об этом пока рано. Объект попал в победители федерального опроса. С федеральным финансированием. И он будет сделан. Нужен проект. И мы будем его делать, исходя из собственных средств или из лимитов 2025 года.
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