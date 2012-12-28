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сегодня, 12:40
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«Может, хотя бы сохраним кусочек Крепости на память»

Липчане проголосовали за спасение уникального игрового городка в 20-м микрорайоне. Теперь в мэрии не знают, что с таким выбором делать.

Сегодня на комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета вице-мэр Светлана Сурмий сообщила о том, что, возможно, уникальный игровой городок 80-х годов постройки в 20-м микрорайоне удастся спасти. А ведь еще в апреле городского департамента развития территории сообщил депутатам, что Крепость снесут к 15 июля, «с выборкой фундамента и засыпкой плодородным черноземом с газонной травой», и что на выходе получится «аккуратный палисадник, который можно будет в дальнейшем благоустроить».

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Что же случилось?

Оказывается, на судьбу Крепости повлияли итоги голосования горожан на сайте 48.gorodsreda.ru за территории, которые мэрия сочла возможными преобразить в 2025 году. Так вот, вторым по популярности местом благоустройства стала «Зона отдыха «Крепость» — за нее жители Липецка отдали 6 771 голос. Так за что же голосовали люди?

«Зона отдыха «Крепость», расположенная в районе домов № 1, 3 и 5 на Водопьянова, нуждается в обновлении. В процессе благоустройства будут выполнены работы по устройству дополнительного освещения, озеленению, установлены малые архитектурные формы, что позволит данной территории стать центром притяжения для жителей близлежащих домов», — говорилось в описании идеи благоустройства.

Примечательно, что в конце прошлого года заместитель председателя департамента развития территории мэрии Алексей Тихомиров также ссылался на опрос жителей домов №1 и №3 по улице Водопьянова и дома №106 по проспекту Победы, во дворе которых и стоит Крепость. И этот опрос показал, что большинство — за снос городка.

— На сайте мэрии сейчас идет голосование о будущем Крепости. 87% респондентов проголосовали за ее сохранение, — сказала сегодня Светлана Сурмий.

— А что там собирают сохранять? — задала вопрос председатель депутатской комиссии Светлана Бессонова, имея ввиду последнее из имеющихся заключений экспертов о состоянии игрового городка, пришедших к выводу о ее аварийном состоянии.

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Вопрос был резонным. Крепость, конечно, выглядит ужасно. Но не столько из-за разрушений — они-то как раз минимальны. Из кладки в полтора кирпича выпало десятка три кирпичей — и все. Жуткий вид этому игровому городку придает ее неухоженность. Все стены сплошь исписаны граффити или просто матюками. Вокруг Крепости — некошеный бурьян, внутри — сотни разбитых стеклянных бутылок...

— Не знаю, — ответила вице-мэр. — Может, что-то сохраним, хоть какой-то кусочек. Люди хотят эту Крепость. Но рассуждать об этом пока рано. Объект попал в победители федерального опроса. С федеральным финансированием. И он будет сделан. Нужен проект. И мы будем его делать, исходя из собственных средств или из лимитов 2025 года.
Крепость
благоустройство
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Комментарии (21)

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Гость
4 минуты назад
"Что там собираются сохранять?" Депутат Бессонова не позорилась бы. Это память! Крепость! Где еще такое что-то похожее есть? Окультурить, отреставрировать и СОХРАНИТЬ! Привыкли все сравнять с землей.
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Кузя
16 минут назад
Ой, они не знают, что дальше... А у людей спросить? Как вариант, на уклонах детские горочки, что-то для скейтов, на стены граффити, конкурсом, внутри типа по канатам ползать, видела такое во дворе нового м/ р-на. По внешему периметру для маленьких с мамочками. Есть, где,над заводом по переработке мусора в э/нергию обустроили офигенную зону отдыха. А мы что, хуже?
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коля
29 минут назад
Вот где еще в Липецке есть винтовая .лестница .Я про культурные обьекты .не про частные дома.
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коля
32 минуты назад
Че так давят на крепость .гугу .Стройте в полях .свои дома .Воронежское направление застройте до Воронежа .
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Петро
37 минут назад
Создайте на ее базе зону барбекю. Как в молодежном парке, осталось только пару поддонов принести и катушку от кабеля и запускай арт обьект.
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Можно
42 минуты назад
Отдать по культурное пространство Библиотека. Или под прачечную
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Бим
48 минут назад
Резиденцию губернатора или мэра там сделать. Или минирынок, магазин...Такие управленцы развития и кремль московский снесли бы
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Ну а чё?
28 минут назад
С Юбилейным же прокатило...
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Позитив
38 минут назад
Вы житель 20 района??? Там вечная делема, подписи собирали жители, чтоб снесли эту конструкцию, а теперь что произошло??? Вот так и живем!!!
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Автопарк
52 минуты назад
В своë время, это был подарок руководителя строительной организации возводившей 20-й мкр. район детям, которые там будут жить.
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наша страна
33 минуты назад
не делай добра, не получишь зла
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О как
54 минуты назад
Надо срочно построить новую высотку, и на месте к т Спутник тоже!!!
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Зоркий
сегодня, 13:03
В Липецке остались только типовые человейники из 90-х, типовые * и типовое благоустройство коллекции Москва-2004. Здесь кусочек чего-то своего, особенного, да еще и в хорошем состоянии. Сделайте красиво, впишите элемент в округу, добавьте функциональности и будет точка притяжения. А человейники строить ума много не надо
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