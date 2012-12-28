Новый фонтан, спортплощадка, бассейн: как отдыхают дети в обновленном «Прометее»

Некогда один из крупнейших в стране детских оздоровительных лагерей вновь оглашают детский смех, песни и речевки. Это происходит уже второй год. До этого лагерь четыре года не работал.

Санаторно-оздоровительный комплекс «Прометей» сейчас переживает второе рождение. В 2019-м он приостановил работу из-за устаревшей материально-технической базы. А затем начались ковидные ограничения. Казалось, регион потеряет один из своих брендов — лагерь, имевший в восьмидесятых годах статус международного, и входившими в четверку лагерей всесоюзного значения, вместе с «Артеком», туапсинским «Орленком» и владивостокским «Океаном»..В сентябре 2022 года лагерь перешел в госсобственность и у «Прометея» появился шанс на возрождение. Ремонт в корпусах начался тут же, и в первых числах января 2023 года «Прометей» снова принял детей.— Этим летом в «Прометее» отдохнут более двух тысяч ребят. В лагере полностью готова реконструированная костровая чаша, один из самых сложных объектов реконструкции, построены три модульных корпуса, и благоустроена территория вокруг них, запущены бассейн и многофункциональная спортивная площадка. У нас появилась новая площадь с новым фонтаном. В этом году полностью реконструируем стадион и трибуны. В ближайших планах — капремонт пяти корпусов и столовой. В наших планах года за три полностью закончить восстановление лагеря, — рассказала GOROD48 заместитель губернатора Липецкой области Юлия Котлярова.По словам Юлии Котляровой, у правительства области есть планы сделать «Прометей» вторым «Артеком». Но сначала область сосредоточится на оздоровлении и отдыхе липецких детей.Как лагерь преобразился за год с небольшим, мы посмотрели своими глазами.Как и сказала Юлия Котлярова — отремонтирована главная «прометеевская» площадь, а на месте старого фонтана построен новый — плоскостной. Полностью реконструирована костровая, появился «Молодежный центр», он разместился в одном из корпусов лагеря, который отремонтировали капитально, построен бассейн, несколько детских и спортивных площадок и три новых одноэтажных корпуса из быстровозводимых конструкций.В «Молодежном центре» жизнь бьет ключом. Среди его локаций: кибер-класс, игровые зоны, зал караоке. Песни в «Прометее» можно петь разные, хочешь детские, хоть пионерские, а хочешь современные. Есть в «Молодежном центре» даже студия звукозаписи. В ней дети записывают подкасты на разные темы. Сейчас, уже под занавес первой смены, темой подкастов стали впечатления о лагере, о смене, дети озвучивают свои пожелания.Утром у корпусов мальчишки и девчонки занимались гимнастикой, степ-аэробикой, а на главной площади, у нового плоскостного фонтана, под фигурой «Прометея» проходила репетиция спортивного флешмоба.Кстати, если кто обратит внимание на то, что с главной площади лагеря исчезла скульптурная композиция трубачей, то беспокоиться не стоит — она переехала в новый район лагеря, где построены три корпуса из быстровозводимых конструкций, и вскоре появятся еще два. Эти корпуса построены на средства федерального и регионального бюджетов.В советские времена «Прометей» подразделялся на дружины-районы «Речная», «Лесная». После того как к трем уже построенным модульным корпусам добавятся еще два, дадут название и этому району, который похож на туристический комплекс где-нибудь в Альпах.В этих корпусах комнаты на четверых с санузлом и душем, но главная «фишка» — просторная веранда, на которой можно заниматься чем угодно.За это лето в «Прометее» пройдут четыре смены и отдохнут более двух тысяч детей. Все смены будут тематическими. Сейчас завершается первая смена. Она называлась «Дело №1: Подкаст Прометея», и нацеливалась на развитие дедуктивного метода мышления у ребят.Сюжет второй смены —«Кибер-лето. Путешествие в матрицу» строится на создании кибер-отрядов, которые помогут спасти цифровой мир матрицы и защитить ее жителей от возможных кибератак.Третья смена — «Арт-книга: волшебная графика» поможет ребятам освоить графические навыки при создании проектов.Четвертая смена — «Анимационный проект «Бумеранг Времени» познакомит прометеевцев с видами анимации, техниками ее создания и позволит им реализовать свои анимационные проекты.Катя Моисейченко в «Прометее» уже в третий раз.— В столовой здесь очень вкусно кормят. В лагере много времени уделяется спорту — зарядка, ходим в бассейн, в веревочный городок. Но и кроме того много разных мероприятий, иногда за день, бывает, в корпусе не удается побывать до вечера. И по вечерам концерты и дискотеки.А у ее подружки Ангелины Пажитновой эта смена первая в жизни:— Я не знаю, как должно быть в лагере, но здесь мне очень нравится.- По родителям скучаешь?— Здесь просто некогда скучать. Девочки, которые часто в лагерь ездили, говорят, что можно очень хотеть домой, а когда вернешься, то до слез вспоминаешь лагерь, хочется вернуться в свой отряд, к своим ребятам, — сказала Ангелина, и как нам показалось, уже с грустинкой в голосе, ведь через четыре дня смена закончится.А пока ребята готовятся к закрытию смены. Каждый отряд готовит танцы, флешмобы, кто-то разучивает песни под гитару. В смене целых два гитариста — Миша и Краян, поэтому нет проблем с музыкальным сопровождением.Когда мы покидали эту детскую республику, нам вспомнилась старая, советских еще времен прометеевская речевка: «Зажги огонь в сердцах людей, как это сделал Прометей». Здорово же, что все хорошее постепенно возвращается, и огню «Прометея» не дали погаснуть...Летом 2024 года в Липецкой области действуют 15 загородных лагерей. За три месяца в них отдохнут 12,3 тысячи детей.Открыт единственный в ЦФО кластер загородных лагерей «Липецкие каникулы»: на общей территории лагерей «Елочка», «Чайка» и «Орлёнок» одновременно отдыхает около 750 детей. В лагере «Олимп» создана доступная среда для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.Липецкая область активно участвует в проекте Министерства просвещения совместно с Советом Федерации по возведению быстровозводимых жилых корпусов в загородных оздоровительных лагерях. За два года построено пять таких корпусов в двух лагерях. В 2025 и 2026 годах планируется построить ещё 10 корпусов в восьми детских лагерях. В новых корпусах за лето смогут отдохнуть около 3000 детей.В акции «Дни единых действий» этим летом будут участвовать все загородные лагеря Липецкой области. Ребята отметят важные даты в истории страны, которые выпадают на летние каникулы. Также школьники будут участвовать в сменах «Движение Первых» и «Орлята России». В этом году в сфере организации отдыха и оздоровления будет работать более 9,8 тыс. специалистов, в том числе 6,1 тыс. педагогических работников, более 800 вожатых.В целом в 500 организациях отдыха и оздоровления побывают 46 тысяч юных липчан.