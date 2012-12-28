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Происшествия
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сегодня, 16:37
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В Данкове на необорудованном пляже утонул мужчина
Его личность устанавливают полицейские.
Когда к реке приехали спасатели, очевидцы рассказали, что видели, как мужчины и больше на поверхность воды не возвращался. Спасатели больше двух часов обследовали дно реки, пока не нашли тело.
Обстоятельства гибели мужчины и его личность устанавливают полицейские.
UPD. Погибшему жителю Данкова был 71 год.
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