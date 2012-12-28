В Данкове на необорудованном пляже утонул мужчина

Его личность устанавливают полицейские.





17 июня в 15:50 служба спасения на водных объектах Данкова подняла из реки Дон тело мужчины. По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области, сообщение о том, что в реке на улице Фомичевой в необорудованном для купания утонул человек, единая диспетчерская служба получила в 12:55Когда к реке приехали спасатели, очевидцы рассказали, что видели, как мужчины и больше на поверхность воды не возвращался. Спасатели больше двух часов обследовали дно реки, пока не нашли тело.Обстоятельства гибели мужчины и его личность устанавливают полицейские.Погибшему жителю Данкова был 71 год.