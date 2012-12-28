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В России
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сегодня, 20:24
Самолёт аварийно сел на шоссе в Подмосковье
"Около 18:00 мск поступило сообщение об аварийной посадке самолета на Тураевское шоссе под Лыткарино", - сказали в ведомстве.
В результате инцидента погибших и пострадавших нет, разрушений на земле нет.
Как сообщили в оперативных службах, на борту находились три человека, они не пострадали. "Предварительно, самолет совершал учебный или прогулочный полет", - сказал собеседник агентства. По его данным, самолет базируется на аэродроме Мячково.
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