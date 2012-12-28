С одной карты можно снять не более 5 тысяч рублей в день и не более 30 тысяч рублей в месяц.

Cнять наличные на кассе можно в 403 торговых точках Липецкой области — из стало на 16% больше, чем год назад.Как сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России, сервис «наличные на кассе» позволяет снимать деньги с дебетовой карты одновременно с покупкой на кассе в магазине. С одной карты можно снять не более 5 тысяч рублей в день и не более 30 тысяч рублей в месяц.Услуга особенно она востребована в небольших населенных пунктах, где нет банкоматов. На 1 апреля этого года сервис работал в 17 районах. За год количество таких торговых точек в сельской местности увеличилось на 22%. Больше таких точек в Липецком и Елецком районах, а также в Добровском округе.Узнать, доступна ли услуга в магазине, можно по надписи на терминале оплаты или непосредственно у кассира. Чтобы снять деньги, человеку нужно сделать любую покупку. Перед оплатой необходимо предупредить продавца, какую сумму вы хотите получить наличными. Деньги будут включены в общий чек. После оплаты кассир выдаст нужную сумму.