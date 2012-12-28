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сегодня, 13:41
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У липецкого предпринимателя изъяли 180 литров немаркированного пива

Возбуждено два дела об административных правонарушениях, предпринимателю грозит штраф.

Из липецкой торговой точки изъяли 180 литров немаркированного пива. Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, внеплановые проверки в сфере розничной продажи пива и пивных напитков проходят по требованию прокуратуры.

«В отношении индивидуального предпринимателя возбуждены два дела об административных правонарушениях по части четвёртой статьи 15.12 КоАП РФ «Оборот алкогольной продукции без маркировки», изъято 180 литров немаркированного пива. Нарушителю грозит штраф от 30 000 до 50 000 рублей с конфискацией товара», — отмечает пресс-служба управления потребрынка.

Видео -  vk.com/club194315413
торговля
алкоголь
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Комментарии (3)

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Сергей Михайлович
12 минут назад
Сам бодяжил (в гараже)
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Нонка
13 минут назад
Ну на все идут ради выгоды-мочу очлиную притягивают и продают
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Игорь Михайлович
37 минут назад
В каком месте , а то нальешь пивка и на кладбище?
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