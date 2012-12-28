Происшествия
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сегодня, 13:41
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У липецкого предпринимателя изъяли 180 литров немаркированного пива
Возбуждено два дела об административных правонарушениях, предпринимателю грозит штраф.
«В отношении индивидуального предпринимателя возбуждены два дела об административных правонарушениях по части четвёртой статьи 15.12 КоАП РФ «Оборот алкогольной продукции без маркировки», изъято 180 литров немаркированного пива. Нарушителю грозит штраф от 30 000 до 50 000 рублей с конфискацией товара», — отмечает пресс-служба управления потребрынка.
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