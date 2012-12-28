У липецкого предпринимателя изъяли 180 литров немаркированного пива

Возбуждено два дела об административных правонарушениях, предпринимателю грозит штраф.

Из липецкой торговой точки изъяли 180 литров немаркированного пива. Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, внеплановые проверки в сфере розничной продажи пива и пивных напитков проходят по требованию прокуратуры.«В отношении индивидуального предпринимателя возбуждены два дела об административных правонарушениях по части четвёртой статьи 15.12 КоАП РФ «Оборот алкогольной продукции без маркировки», изъято 180 литров немаркированного пива. Нарушителю грозит штраф от 30 000 до 50 000 рублей с конфискацией товара», — отмечает пресс-служба управления потребрынка.