85-летнего липчанина ударили кирпичом по голове в собственном доме: преступник получил 11 лет колонии
Происшествия
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сегодня, 13:07
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Заливщик полов украл у продавщицы телефон, но не смог его включить и выбросил
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
В краже подозревают 53-летнего липчанина, нанятого руководством магазина для заливки бетонных полов в подсобном помещении.
«Производя работы в магазине, подозреваемый обнаружил чужой телефон и присвоил его себе. Но включить похищенный телефон мужчина не смог и выбросил его за ненадобностью», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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