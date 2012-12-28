Заливщик полов украл у продавщицы телефон, но не смог его включить и выбросил

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

В липецкий отдел полиции №3 обратилась 42-летняя продавщица, у которой ещё 16 мая украли сотовый телефон за 10 000 рублей из подсобного помещения магазина по улице Папина.В краже подозревают 53-летнего липчанина, нанятого руководством магазина для заливки бетонных полов в подсобном помещении.«Производя работы в магазине, подозреваемый обнаружил чужой телефон и присвоил его себе. Но включить похищенный телефон мужчина не смог и выбросил его за ненадобностью», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.