Ура, каникулы: в первую смену в загородных лагерях отдохнут более 3 тысяч детей

В Липецкой области открываются 15 загородных и 343 пришкольных лагеря, 80 лагерей труда и отдыха и 45 палаточных лагерей.

Завтра, 1 июня начинается летняя оздоровительная кампания. В Липецкой области открываются 15 загородных и 343 пришкольных лагеря, 80 лагерей труда и отдыха на базе образовательных организаций, 45 палаточных лагерей.По данным пресс-службы управления образования и науки Липецкой области, в первую смену в загородных лагерях отдохнут более 3 тысяч детей.А всего за лето около 500 организаций отдыха и оздоровления детей готовы принять 46 тысяч юных липчан.«На базе лагеря «Звёздный» пройдет профильная смена правоохранительной направленности для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел. На базе лагеря «Олимп» будет проведена инклюзивная смена. Ребята отдохнут в кластере загородных лагерей «Липецкие каникулы» и в «Прометее». Традиционно в организациях отдыха и оздоровления детей проводятся профориентационные смены различной направленности. Все загородные лагеря Липецкой области будут участвовать в акции «Дни единых действий». Ребята отметят важные даты в истории страны, которые выпадают на летние каникулы. Также школьники будут участвовать в сменах «Движение Первых» и «Орлята России», — отметили в региональном управлении образования и науки.В сфере организации отдыха и оздоровления будут работать более 9,8 тысячи человек, в том числе 6,1 тысячи педагогических работников, более 800 вожатых.