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В России
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сегодня, 13:05
Синоптик рассказала о жарком начале календарного лета
В течение всей текущей недели в Москве сохранится жаркая погода, ближе к выходным температура воздуха превысит климатическую норму на 4-5 градусов.
"Минимальная температура воздуха в Москве превысит 15 градусов, и днем сохранится жаркая погода с температурой воздуха выше 25 градусов. Средняя суточная температура воздуха окажется около 20 градусов", - написала синоптик в своем Телеграм-канале.
По ее словам, такая температура соответствует последним числам июля.
Позднякова отметила, что погода в этом году отличается неустойчивостью и температурными аномалиями, поэтому вторая половина июня может оказаться прохладнее.
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