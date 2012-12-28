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Общество
375
сегодня, 15:56
3

В парк Металлургов сливают строительные отходы

Дирекция парков уже обратилась к строителям.

«Вот так строительная фирма избавляется от ненужных отходов в парке Металлургов! Слили просто через забор! Примите меры администрация и соответствующие органы!», — так подписал этот снимок, размещенный в соцсетях, его автор.





На территорию парка слили что-то вроде пескосмеси или раствора. Предположительно, сделали это рабочие ведущие стройку за детской поликлиникой № 9.

«Сейчас составляем претензию подрядчику, ведущему работы на данном объекте, обещают в ближайшее время всё это ликвидировать», — сообщили GOROD48 в МАУК «Культурные пространства Липецка».

Напомним, обновленный парк Металлургов открыт в 2019 году. Реконструкция парка проводилась на деньги НЛМК, областного и городского бюджетов.
парк Металлургов
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Бабушка
8 минут назад
Неужели это сделали местные рабочие? Ведь сами здесь живут.
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Саид
34 минуты назад
Обратите внимание и на двор дома 16 по ул. Осипенко. Дом к сносу, а в него завезли всякий хлам. От использованного грунта до легковоспламеняющегося пластика от внутренностей легковых автомобилей. Где природоохранная прокуратура? Она существует?
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Дед
42 минуты назад
Бетононасос помылся
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