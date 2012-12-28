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Общество
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сегодня, 15:56
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В парк Металлургов сливают строительные отходы
Дирекция парков уже обратилась к строителям.
На территорию парка слили что-то вроде пескосмеси или раствора. Предположительно, сделали это рабочие ведущие стройку за детской поликлиникой № 9.
«Сейчас составляем претензию подрядчику, ведущему работы на данном объекте, обещают в ближайшее время всё это ликвидировать», — сообщили GOROD48 в МАУК «Культурные пространства Липецка».
Напомним, обновленный парк Металлургов открыт в 2019 году. Реконструкция парка проводилась на деньги НЛМК, областного и городского бюджетов.
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