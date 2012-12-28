Пьяный звонок может стоить 40-летнему липчанину свободы

Мужчина заявил о взрывном устройстве на предприятии.



В Липецком районе возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Обвиняемым по делу проходит 40-летний местный житель.Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, 10 апреля житель Липецкого района позвонил в службу «112» и сообщил, что на территории одного из предприятий областного центра заложено взрывное устройство.Наряды экстренных служб осмотрели предприятие и никаких опасных предметов не нашли. Позже полицейские отыскали автора сообщения, он рассказал, что звонил пьяным.«На время предварительного следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Максимальная санкция инкриминируемой ему статьи Уголовного кодекса предусматривает до пяти лет лишения свободы», — рассказали в полиции.