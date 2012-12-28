Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Полицейские установили личности всех участников подростковых видео
Происшествия
34-летний мужчина покончил с собой
Происшествия
У матери погибшего на СВО похитили полученные за сына 1 513 599 рублей
Происшествия
Из реки Воронеж достали 660 метров рыболовных сетей
Общество
На улице Металлургов экскаватор повалил столб на автомобиль
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил провести проверку по видео с подростковыми разборками у «Звёздного»
Происшествия
Октябрьский мост встал в пробке: на проспект Победы вышел «Руслан-1»
Общество
С бывшего полицейского взыскали 50 000 рублей за незаконное задержание и досмотр женщины
Происшествия
Ребенок на самокате попал под машину в 9-м микрорайоне
Происшествия
«С ремонтом улицы Папина нас может ждать повторение ситуации на Лебедянском шоссе»
Общество
Читать все
Полицейские установили личности всех участников подростковых видео
Происшествия
На улице Металлургов экскаватор повалил столб на автомобиль
Происшествия
«С ремонтом улицы Папина нас может ждать повторение ситуации на Лебедянском шоссе»
Общество
У матери погибшего на СВО похитили полученные за сына 1 513 599 рублей
Происшествия
В районах Тракторного, Сырского Рудника, 10-й Шахты, Коровино отключат холодную воду
Общество
Президент Владимир Путин поддержал выдвижение Игоря Артамонова на второй срок
Политика
В Задонске спасатели помогли упавшей с обрыва 88-летней женщине
Происшествия
Пьяный звонок может стоить 40-летнему липчанину свободы
Происшествия
Сегодня в Липецке: жизнь крепостной крестьянки, учёных ценят не везде и главная тайна ЕГЭ
Общество
На Соколе полыхают два дома
Происшествия
Читать все
Происшествия
429
сегодня, 08:10
2

Пьяный звонок может стоить 40-летнему липчанину свободы

Мужчина заявил о взрывном устройстве на предприятии.

В Липецком районе возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Обвиняемым по делу проходит 40-летний местный житель.

Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, 10 апреля житель Липецкого района позвонил в службу «112» и сообщил, что на территории одного из предприятий областного центра заложено взрывное устройство.

Наряды экстренных служб осмотрели предприятие и никаких опасных предметов не нашли. Позже полицейские отыскали автора сообщения, он рассказал, что звонил пьяным. 

«На время предварительного следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Максимальная санкция инкриминируемой ему статьи Уголовного кодекса предусматривает до пяти лет лишения свободы», — рассказали в полиции.

телефонный терроризм
0
0
0
0
3

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Удивительное рядом
4 минуты назад
Пьяный звонок?! Не знал, что звонки выпивают...
Ответить
Серый
57 минут назад
Я представляю как он сейчас жалеет о содеянном. То что придурок он наверно уже понял.
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru