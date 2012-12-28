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сегодня, 08:10
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Пьяный звонок может стоить 40-летнему липчанину свободы
Мужчина заявил о взрывном устройстве на предприятии.
Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, 10 апреля житель Липецкого района позвонил в службу «112» и сообщил, что на территории одного из предприятий областного центра заложено взрывное устройство.
Наряды экстренных служб осмотрели предприятие и никаких опасных предметов не нашли. Позже полицейские отыскали автора сообщения, он рассказал, что звонил пьяным.
«На время предварительного следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Максимальная санкция инкриминируемой ему статьи Уголовного кодекса предусматривает до пяти лет лишения свободы», — рассказали в полиции.
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