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Общество
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сегодня, 17:58
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В районах Тракторного, Сырского Рудника, 10-й Шахты, Коровино отключат холодную воду
А в четырех районах ожидается понижение давления холодной воды при ее подаче. Перебои с подачей холодной воды 23 мая в районах Тракторного, Сырского Рудника, 10-й Шахты, Коровино связаны с плановыми ремонтными работами на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».
Также в связи с ремонтными работами возможно снижение параметров давления холодной воды в домах микрорайонов №8, №9, №10, №11, №12.
Воду для питья и хозяйственных нужд подвезут по адресу: улица Ильича, 41, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
23 мая плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 08:00 до 18:00 временные перебои с электричеством (до 3 часов для отдельного домовладения) будут наблюдаться из-за монтажа приборов учета на улицах Дорожной, Зареченской, Земной, Инженерной, Кленовой, Фурманова, Волжской, Крупской, Лермонтова, Лесопарковой, Озерной, Парковой, Артема, Ферросплавной, Тельмана, Шевченко, Ковалева, Римского-Корсакова, Вермишева, Фрунзе, 30 лет Октября, 4-й Пятилетки, Вавилова, Новокарьерной, Урицкого, Арктической, Елецкой, 9-го Января, Карьерной, Студеновской, по проездам Осеннему, Шишкина, по проспекту Мира, в садоводчестве «Дачный-2».
С 09:00 до 17:00 из-за плановых ремонтных работ на сетях обесточат улицы Гагарина, Клары Цеткин, Московскую, Доватора, Папина, Хмельницкого, Достоевского, Крылова, садоводчества «Весна», «Кооператор».
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