В районах Тракторного, Сырского Рудника, 10-й Шахты, Коровино отключат холодную воду

А в четырех районах ожидается понижение давления холодной воды при ее подаче. Перебои с подачей холодной воды 23 мая в районах Тракторного, Сырского Рудника, 10-й Шахты, Коровино связаны с плановыми ремонтными работами на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».



С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 31, 31а, 36а, 38а, 46а, 48 по улице Ильича, № 1а в 1-м Театральном переулке, №№ 3, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31 по улице Ангарской, №№ 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17 в Рудном переулке, №№ 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 по улице Детской, №№ 1, 2, 3, 3а, 3а корп.1, 4, 5, 6 по улице Монтажников, №№ 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 7 по улице Геологической, №№ 1, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 5 по улице Металлистов, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 18б, 18г, 19, 21, 21а, 23а, 44, 45, 47, 49, 57а, 59 по улице Юношеской, №№ 5, 7, 7а, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10а, 12, 12а, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 26 по улице Ударников, №№ 18, 19, 20, 21, 22, 23 по улице Ново-весовой, № 24 стр. 4 по улице Задорожной. Также в этот период подачу холодной воды ограничат жителям частного сектора на улицах Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Новоселов, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зеленой, Паровозной, Поселковой, Ударников, Жактовской, Городовикова, Рудничной, Рябиновой, Солнечной, Смирнова, Медицинской, Минской, Шахматной, Автодорожной, Маргелова, Взлетной, Романовской, Коттеджной, Юношеской, Ново-весовой, Базарной, Почтовой, Исполкомовской, Технической, Прудной, Шахтерской, Задорожной, Одоевского, Рыбалко, Харьковской, Винницкой, Садовой, Муравьева, Подсобное хозяйство, в переулках Парковом, Линейном, Моторном, Театральном, Садовом, Спортивном, Сосновом, Клеверном, Дружном, Чистом, Любимом, Технологическом, Бытовом, Ландшафтном, Усадебном, Туманном, Сырском, по проезду Ильича.Также в связи с ремонтными работами возможно снижение параметров давления холодной воды в домах микрорайонов №8, №9, №10, №11, №12.Воду для питья и хозяйственных нужд подвезут по адресу: улица Ильича, 41, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.23 мая плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 08:00 до 18:00 временные перебои с электричеством (до 3 часов для отдельного домовладения) будут наблюдаться из-за монтажа приборов учета на улицах Дорожной, Зареченской, Земной, Инженерной, Кленовой, Фурманова, Волжской, Крупской, Лермонтова, Лесопарковой, Озерной, Парковой, Артема, Ферросплавной, Тельмана, Шевченко, Ковалева, Римского-Корсакова, Вермишева, Фрунзе, 30 лет Октября, 4-й Пятилетки, Вавилова, Новокарьерной, Урицкого, Арктической, Елецкой, 9-го Января, Карьерной, Студеновской, по проездам Осеннему, Шишкина, по проспекту Мира, в садоводчестве «Дачный-2».С 09:00 до 17:00 из-за плановых ремонтных работ на сетях обесточат улицы Гагарина, Клары Цеткин, Московскую, Доватора, Папина, Хмельницкого, Достоевского, Крылова, садоводчества «Весна», «Кооператор».