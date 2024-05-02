В России
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вчера, 15:05
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Средние среднемесячные зарплаты россиян могут превысить 100 тысяч рублей к 2027 году
Планка в 100 тысяч будет преодолена и в базовом, и в консервативном варианте, который предполагает более быстрое падение курса рубля и более высокую инфляцию.
"Планка в 100 тысяч рублей будет преодолена как в базовом, так и в консервативном сценарии. Эти сценарии предполагают под собой более быстрое падение курса рубля и более высокую инфляцию. Таким образом, заработная плата достигнет 103 403 рублей к концу прогнозного периода, в 2027 году", - отмечается в прогнозе.
В этом году зарплаты вырастут на 13,6% (почти 10 тысяч рублей) и достигнут показателя в 84 тысячи рублей.
В консервативном сценарии номинальные зарплаты в 2024 году вырастут на 12% до 82 456 руб., а в 2027 г. достигнут 100 617 руб. Численность рабочей силы в этом варианте прогноза за четыре года вырастет всего на 100 000 человек (до 76,1 млн), а производительность труда на протяжении 2025–2027 гг. будет расти темпами ниже 2%, - пишут "Ведомости".
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