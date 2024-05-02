Средние среднемесячные зарплаты россиян могут превысить 100 тысяч рублей к 2027 году

Планка в 100 тысяч будет преодолена и в базовом, и в консервативном варианте, который предполагает более быстрое падение курса рубля и более высокую инфляцию.