Вырастут штрафы за некачественные услуги ЖКХ, единое пособие для детей насчитают по-новому – законы июня
Вырастут штрафы за некачественные услуги ЖКХ, единое пособие для детей насчитают по-новому – законы июня
Происшествия
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сегодня, 19:40
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В нескольких метрах от праздничных гуляний из канализации бьёт фонтан из нечистот
Местные жители утверждают, что вонь и грязь отравляют жизнь уже третий день
Как сообщили GOROD48 нечистоты вытекают из канализационного коллектора возле дома на улице Малые Ключи, 1 уже третий день. Запах кругом стоит соответствующий, а ущерб вряд ли поддаётся подсчёту. Коммунальные службы на обращения пока не отреагировали, а вот праздник в нескольких десятках метров идёт своим чередом.
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