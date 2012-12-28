В нескольких метрах от праздничных гуляний из канализации бьёт фонтан из нечистот

Местные жители утверждают, что вонь и грязь отравляют жизнь уже третий день

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Как сообщили GOROD48 нечистоты вытекают из канализационного коллектора возле дома на улице Малые Ключи, 1 уже третий день. Запах кругом стоит соответствующий, а ущерб вряд ли поддаётся подсчёту. Коммунальные службы на обращения пока не отреагировали, а вот праздник в нескольких десятках метров идёт своим чередом.







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На липецком Городище сейчас происходит гулянье в честь Дня защиты детей. А по соседству со стороны улицы Малые ключи зловонный родник течёт по асфальту и впадает в реку Липовку.Представители РВК «Липецк» в выходной день для комментария оказались недоступны.