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В нескольких метрах от праздничных гуляний из канализации бьёт фонтан из нечистот
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644
сегодня, 19:40
9

В нескольких метрах от праздничных гуляний из канализации бьёт фонтан из нечистот

Местные жители утверждают, что вонь и грязь отравляют жизнь уже третий день

На липецком Городище сейчас происходит гулянье в честь Дня защиты детей. А по соседству со стороны улицы Малые ключи зловонный родник течёт по асфальту и впадает в реку Липовку.

Как сообщили GOROD48 нечистоты вытекают из канализационного коллектора возле дома на улице Малые Ключи, 1 уже третий день. Запах кругом стоит соответствующий, а ущерб вряд ли поддаётся подсчёту. Коммунальные службы на обращения пока не отреагировали, а вот праздник в нескольких десятках метров идёт своим чередом.


Представители РВК «Липецк» в выходной день для комментария оказались недоступны.
Канализация
порыв канализации
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Дмитрий
34 минуты назад
Я то думаю, что дерьмом с улицы тянет?
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не эксперт
57 минут назад
не верили? Поверьте.
Ответить
бабушка
59 минут назад
При СССР можно было в обком сходить и пожаловаться на ЖЭК,вызвали бы директора на ковер,и вправили мозги,а сейчас, никакой управы.
Ответить
Лиза
сегодня, 20:09
Безобразие.
Ответить
Однако
сегодня, 20:02
Многие жители МКД на таких болотах годами живут, травятся миазмами... А УК и проверяющие рассказывают, что всё прекрасно! Жаль, что мы не в Китае живём.
Ответить
Китайский городовой
сегодня, 20:13
Наивные, там все точно так же красиво только с фасада, как у нас Москва. А в глубинке - посмотрите как они живут, и какое отношение там друг к другу, задавят и уедут.
Ответить
Cunac
сегодня, 19:59
А этот фонтан нечистот, уже поподает под новые штрафы ЖКХ , или пока по старым тарифам можно!
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Галина
56 минут назад
А им что старые, что новые штрафы - все пофиг. На Опытной 4 дня нет горячей воды, а Квадра только и делает, что отодвигает срок окончания работ. Плевали они на все законы и штрафы…
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Эксперт
сегодня, 19:54
Безобразие.
Ответить
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