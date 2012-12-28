Вырастут штрафы за некачественные услуги ЖКХ, единое пособие для детей насчитают по-новому – законы июня

В июне начнут действовать новые правила расчета единого детского пособия, допуск туристов на сложные маршруты станет сложнее, штрафы за некачественные услуги ЖКХ для коммунальщиков вырастут, местные власти смогут использовать материальные и финансовые резервы не только на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, но и на их предупреждение. GOROD48 представляет обзор основных законов, которые вступают в силу в июне.

Региональные власти смогут использовать материальные и финансовые резервы при ведении режима повышенной готовности не только на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, но и на их предупреждение. Ранее их можно было применять только во время ЧС и ликвидации их последствий. По оценке разработчиков закон позволит регионам встречать паводковый и пожароопасный сезоны подготовленными и минимизировать опасность. Например, уже в начале паводка заранее развернуть комплекты водоналивных рукавных противопаводковых дамб до того, как будет причинен ущерб жилью и хозяйственным постройкам.







С 1 июня при назначении детского пособия сумму алиментов будут учитывать по новым правилам. Если при разводе алименты установлены судом, то они будут учитываться по объему фактически поступивших средств. Эти данные заявитель может указать самостоятельно, если исполнительное производство по решению суда не возбуждено. Если решение суда было передано в службу судебных приставов, то Социальный фонд получит эти данные у ФСПП России без истребования сведений с заявителя. Если алименты установлены на основании соглашения или устной договоренности между родителями, то при расчете среднедушевого дохода будет учитываться сумма, указанная в заявлении, но не меньше предусмотренных Семейным кодексом минимальных гарантий, применяемых к минимальному размеру оплаты труда. Это четверть МРОТ на одного ребенка, треть МРОТ на двоих детей и половина МРОТ на трех и более детей. Обратите внимание, что при подаче заявления учитывается МРОТ, установленный в регионе.Кроме того, при назначении пособия не будут учитываться проценты по номинальным счетам, открытым на опекаемых детей. Помимо этого, исключат из расчета выплаты, полученные за звание «Мать-героиня», орден или медаль ордена «Родительская слава». Также не будут браться в расчет доходы от трудовой деятельности подростков до 18 лет, полученные в период обучения в образовательных организациях.С июня расширяется перечень доходов, которые не смогут списать со счета получателя в рамках исполнительного производства – в список включат пенсии и пособия детей-инвалидов. Так, эти средства зачисляют на счета родителей, опекунов или попечителей, и, соответственно, прежде их могли списать за долги.В конце июня вступают в силу изменения в законодательство, касающиеся регулирования вопросов приема на государственную или муниципальную службу иностранных граждан, а также тех россиян, которые имеют одновременно гражданство иностранного государства, не прекращенное по не зависящим от них причинам. Согласно изменениям, указанные лица обязаны представить работодателю документы, подтверждающие прекращение гражданства или подданства иностранного государства не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения такого гражданства. В то же время с 30 июня 2024 года предусмотрено прекращение их трудовых договоров и увольнение со службы.В июне штрафы для ресурсоснабжающих организаций за отключение воды, света и тепла, а также за плохие услуги вырастут до 100 тысяч рублей. Дополнения вносятся в Кодекс административных правонарушений и корректируют ответственность для поставщиков энергоресурсов. Штрафы для должностных лиц составят 5-10 тысяч рублей, для юридических - 30-50 тысяч. За повторное нарушение первым придется заплатить 10-30 тысяч рублей, компаниям - 50-100 тысяч. Изменения не затронут некоммерческие объединения граждан – жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников жилья и садоводов. Закон позволит лучше защитить права россиян в коммунальной сфере и повысить ответственность ресурсоснабжающих организаций перед людьми. Авторы законопроекта отмечали, что штрафы за некачественные коммунальные услуги не индексировались с 2007 года и, как показывает правоприменительная практика, являются несущественными для ресурсоснабжающих организаций. Теперь штрафы заметно вырастут.Заключенные женщины с детьми в возрасте до четырех лет смогут претендовать на условно-досрочное освобождение - вступают в силу изменения в части условно-досрочного освобождения и замены части наказания более мягким для женщин, которые отбывают наказание будучи беременными или имея малолетнего ребенка. Получить право на УДО смогут женщины, осужденные за преступления небольшой тяжести и отсидевшие не менее четверти срока, если их дети в возрасте до четырех лет находятся в доме ребенка этого же исправительного учреждения. По действующему законодательству возраст ребенка не должен превышать трех лет.В июне в число лиц, подлежащих обязательной дактилоскопической регистрации, включат иностранцев, желающих въехать в Россию в целях, не связанных с трудовой деятельностью, на срок свыше 90 дней. обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование им необходимо будет пройти в течение 90 календарных дней со дня въезда в РФ.В июне вступает в силу поправка в статью 150 Уголовного кодекса РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». В новой редакции норма дополнена еще одним квалифицирующим признаком – вовлечение несовершеннолетнего в совершение трех и более преступлений небольшой и (или) средней тяжести. Наказанием за это станет лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такого. Прежняя версия статьи 150 Уголовного кодекса РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) не предполагала дифференциацию ответственности в зависимости от количества преступлений небольшой и средней тяжести, в совершение которых вовлекается несовершеннолетний. Ответственность в виде лишения свободы была установлена только за вовлечение несовершеннолетних в преступную группу, совершение тяжких и особо тяжких преступлений, за вовлечение детей в преступления по мотивам политической, национальной, идеологической или религиозной ненависти. Законопроект устраняет этот пробел.С 1 июня вступит в силу закон о работе туристических проводников. Теперь отправлять путешественников по сложным и труднопроходимым маршрутам смогут только инструкторы, успешно сдавшие аттестацию в одной из спортивных федераций или одобренных правительством организациях. В процессе аттестации инструкторов также будут участвовать представители МЧС. Водить туристические группы в походы без аттестации будет незаконно. Следить за этим будут местные власти. Закон также обязывает проводников и гидов, которые сопровождают туристов в опасных вылазках, в обязательном порядке уведомлять территориальные органы МЧС о выходе на маршрут и возвращении с него. Кроме того, будет введена система классификации маршрутов в зависимости от их сложности.У органов власти и местного самоуправления появится право оказывать финансовую, информационную, консультационную, организационную и другие меры поддержки мастерам художественных промыслов. В том числе власти будут помогать предприятиям с реализацией изделий. Соответствующий закон вступает в силу в июне. Кроме того, в регионах начнут работать художественно-экспертные советы, которые определят, можно ли отнести то или иное изделие к конкретному художественному промыслу.