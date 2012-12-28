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45 минут назад
1

В Липецке отпраздновали юбилей балетмейстера, воспитавшего 10 тысяч танцоров

Валерия Бурана не забывают его верные ученики.

В областном Центре культуры, народного творчества и кино состоялся праздничный концерт, посвященный 80-летию основателя знаменитого ансамбля танца «Ритм» Валерия Бурана.

Свои танцевальные поздравления демонстрировали «ритмовцы» разных поколений: от тех, кому перевалило за полвека до нынешнего молодого поколения. Сейчас в ансамбле сейчас занимаются 150 детей.

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Здравицы в честь Валерия Бурана лились рекой. Сам он на сцену уже не выходил, в отличие от своего 75-летия, когда балетмейстер продемонстрировал форму, которой позавидовали бы и юные.

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Валерий Буран создал «Ритм» в 1971 году и всю дальнейшую жизнь руководит ансамблем. В своё время попасть «к Бурану» считалось верхом престижа. Через коллектив прошли около 10 тысяч детей – не все стали профессиональными артистами, но многие сохранили любовь к искусству, танцам и своему Учителю.

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«Ритм» многократно завоёвывал призы на различных конкурсах, в том числе на международных в Германии, на Кубе, Кипре и т.д. Буран отправился на заслуженный отдых в 2016 году, передав бразды своей ученице Евгении Чернениловой, которая с тех пор руководит коллективом, теперь уже носящем имя Бурана.

Сам Валерий Иванович в свой юбилей поздравлял не себя, а своё детище, которому заповедовал «танцевать всегда и танцевать везде».


Видео Аркадия и Максима Свиридовых, фото Евгения Климова (ОЦКНТ)

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Валерий Буран
ансамбль «Ритм»
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Комментарии (1)

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Сначала новые
самое время плясать
25 минут назад
Лучше бы воспитал тысяч сталеваров
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