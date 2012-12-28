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Культура
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45 минут назад
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В Липецке отпраздновали юбилей балетмейстера, воспитавшего 10 тысяч танцоров
Валерия Бурана не забывают его верные ученики.
Свои танцевальные поздравления демонстрировали «ритмовцы» разных поколений: от тех, кому перевалило за полвека до нынешнего молодого поколения. Сейчас в ансамбле сейчас занимаются 150 детей.
Здравицы в честь Валерия Бурана лились рекой. Сам он на сцену уже не выходил, в отличие от своего 75-летия, когда балетмейстер продемонстрировал форму, которой позавидовали бы и юные.
Валерий Буран создал «Ритм» в 1971 году и всю дальнейшую жизнь руководит ансамблем. В своё время попасть «к Бурану» считалось верхом престижа. Через коллектив прошли около 10 тысяч детей – не все стали профессиональными артистами, но многие сохранили любовь к искусству, танцам и своему Учителю.
«Ритм» многократно завоёвывал призы на различных конкурсах, в том числе на международных в Германии, на Кубе, Кипре и т.д. Буран отправился на заслуженный отдых в 2016 году, передав бразды своей ученице Евгении Чернениловой, которая с тех пор руководит коллективом, теперь уже носящем имя Бурана.
Сам Валерий Иванович в свой юбилей поздравлял не себя, а своё детище, которому заповедовал «танцевать всегда и танцевать везде».
Видео Аркадия и Максима Свиридовых, фото Евгения Климова (ОЦКНТ)
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