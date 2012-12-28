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сегодня, 18:10

Продление выплат многодетным на погашение ипотеки потребует 650 млрд

Сохранение выплат для многодетных семей на погашение ипотеки потребует дополнительных 650 млрд рублей из бюджета за шесть лет — до 2030 года. Такая цифра содержится в документах к правкомиссии по законопроектной деятельности (документ есть у «Известий»). На заседании 22 апреля законопроект о продлении меры поддержки одобрили. 

Принятие закона приведет к возникновению дополнительных расходов бюджета, говорится в документах к правкомиссии (есть у «Известий»). Согласно финансово-экономическому обоснованию, траты составят 648 млрд рублей в 2024–2030 годы.

Предполагается, что из года в год расходы будут расти. В 2024-м они будут на уровне 48 млрд (расчет идет лишь на второе полугодие, поскольку изначально мера была установлена до 1 июля). В 2025-м цифра вырастет до 87 млрд, а в 2030-м составит уже 113 млрд, следует из документов к правкомиссии.

На фоне общих расходов бюджета траты на поддержку улучшения жилищных условий для семей с детьми в среднем в 100 млрд рублей в год невелики и составляют несколько процентов, оценила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Она привела пример, что только в 2024-м траты казны заложены на уровне 36,7 трлн рублей.

«Однако указанная сумма сопоставима, например, с расходами федерального бюджета этого года на физическую культуру и спорт (68,1 млрд рублей) и на СМИ (122,3 млрд рублей)», — уточнила Беленькая.

Закон о выплате многодетным семьям 450 тыс. рублей приняли в июле 2019 года. Изначально программа действовала до конца 2023-го, затем — ее продлили до 1 июля 2024-го. Первый ребенок должен появиться в семья после июля 2019 года. Мера распространяются также на семьи с усыновленными детьми. Средства можно направить на погашение ипотеки (тела долга и процентов) на покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке, а также — для строительства частного дома.

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