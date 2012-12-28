Продление выплат многодетным на погашение ипотеки потребует 650 млрд

Сохранение выплат для многодетных семей на погашение ипотеки потребует дополнительных 650 млрд рублей из бюджета за шесть лет — до 2030 года. Такая цифра содержится в документах к правкомиссии по законопроектной деятельности (документ есть у «Известий»). На заседании 22 апреля законопроект о продлении меры поддержки одобрили.